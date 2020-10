Tizi Ouzou : Hommage au regretté Rabah Aissat

KABYLIE (TAMURT) – Le 12 octobre 2006, une nouvelle aussi triste que dramatique secoua toute la Kabylie. Le militant du Front des Forces Socialistes (FFS), qui occupait à l’époque le poste de président de l’Assemblée Populaire de la wilaya de Tizi Ouzou (APW) venait d’être assassiné. C’était pendant une soirée du mois de ramadan.

Le défunt était en train de siroter un café sur une terrasse avec des amis quand des criminels lui tirèrent dessus. Au-delà de son appartenance politique et de ses convictions, c’est surtout l’homme qui était extrêmement estimé, aussi bien par les partisans du FFS que par ceux qui n’étaient pas de la même tendance politique. Rabah Aissat, tout en étant un militant et un cadre du FFS, mettait toujours en avant l’être humain pétri de qualités qu’il était avant toute autre considération. Il n’est jamais dans le piège de l’animosité et de la méchanceté gratuite qui rongeaient les partisans de partis politiques différents, surtout le FFS et le RCD. Rabah Aissat s’est toujours placé au-dessus de ces considérations basses et stériles. Pour marquer le triste anniversaire de l’assassinat de Aissat Rabah, perpétré dans sa région natale (Ain Zaouia, près de Draa EL Mizan), le FFS compte se recueillir à sa mémoire. Dans un communiqué de ce parti politique, il est rappelé : « Nous commémorons dans le 14ème anniversaire de l’assassinat de notre camarade, feu Rabah AISSAT, ancien Président de l’Assemblée Populaire de la Wilaya de Tizi-Ouzou, assassiné le 12 octobre 2006 alors qu’il se trouvait dans un café populaire à Ain Zaouia.

Pour marquer cette date, un recueillement et dépôt de gerbe de fleurs, en hommage au défunt, est prévu le lundi 12 octobre 2020 au cimetière d’Ain Zaouia, daïra de Draâ El-Mizane, à partir de 09h30 ». Le FFS souligne en outre dans le même communiqué que « 14 ans après son lâche assassinat, Rabah Aissat est toujours dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu. Sa sagesse, son honnêteté, sa modestie et son engagement militant sans faille ont fait de lui un homme de grande estime qui demeure toujours présent dans la mémoire collective ».

Idir Tirourda