Le Baccalauréat algérien devalorisé

ALGERIE (TAMURT) – L’Islam est faible, car le régime algérien n’y croit pas ! En boostant l’islamisme par sa constitution mensongère chez les peuples d’Algérie et surtout en Kabylie, il fait semblant de répondre à la suprématie scientifique du monde occidental chrétien. D’ailleurs ils viennent de réduire le Baccalauréat à sa plus simple expression dans le monde.

Leur doxa est très connue : aux peuplades algériennes (considérées comme telles par les pieds-noirs arabo-islamistes au pouvoir depuis l’indépendance à Alger), une école et des diplômes sans valeurs, à leurs enfants les plus grandes écoles en Europe et en Amérique du Nord. Les écoles algériennes, ateliers de propagande systèmo-islamiste, enseignent plus le « dévotisme » où l’esprit rationnel est absent. Il est l’expression la plus criante du féodalisme arabo-musulman et l’antinomie de la Kabylie, plus particulièrement, de son assemblée républicaine, TAJMAƐT. La république dans son cantonnement algérien n’a plus aucun sens. L’enseignement algérien est loin de porter didactiquement la critique comme valeur éducative pouvant induire une certaine autonomie du jeune écolier.

Le régime algérien a peur de la critique à laquelle il répond que par la seule violence. Son administration agit civilement comme les militaires dans les casernes. Le premier instaure une dictature politique dans la société, les seconds ne font que respecter la discipline militaire dans leur institution. Deux pouvoirs avec le même but. L’un apprend à ses administrés de défendre le système corrompu, l’autre, s’il n’est pas dévoyé de sa mission, apprend normalement à surveiller les frontières du pays et au cas échéant à les défendre. Mais en Algérie, l’un ne va pas sans l’autre.

Dans ce pays, squatté par les militaires du club d’Oujda, acceptés volontairement et sournoisement par le général Charles de Gaulle, sonorisent conjoncturellement depuis 1962 jusqu’à nos jours, le bruit de leurs bottes. Le pouvoir civil d’Alger est leur bras long. Rien ne leur échappe. L’une de leurs victimes principales est la Nation Kabyle. Rebelle historiquement, elle reste fidèle à elle-même. Elle ne veut pas mourir pour une Algérie arabe dont les attributs sont cimentés par une constitution qui fait des Kabyles et autres Amazighs des peuples dominés à jamais. La constitution algérienne ne devrait pas intéresser le peuple kabyle.

Masin Ammour