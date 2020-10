Akbou : « Soummam » continue de soutenir la JSK

KABYLIE (TAMURT) – La laiterie « Soummam » d’Akbou continue de s’engager en faveur de la JSK (Jeunesse Sportive de Kabylie) en aidant ce club financièrement. Entre le club de football de tous les kabyles et laiterie de la Soummam, la confiance a été en effet renouvelée hier, lundi.

Ainsi, le partenariat entre les deux parties a été reconduit pour la prochaine saison sportive. Nous avons appris que la convention de partenariat entre la Jeunesse Sportive de Kabylie et la laiterie « Soummam » a été renouvelée et ce, pour la troisième année consécutive, faut-il le rappeler. Nous avons appris dans le même sillage que la cérémonie de signature de la nouvelle convention a eu lieu lundi au siège de la laiterie « Soummam » situé dans la localité d’Akbou, dans la wilaya de Bgayet. La Jeunesse Sportive de Kabylie était représentée par Cherif Mellal, son président et le groupe « Soummam laiterie » était représenté par le Président-Directeur général, Lounès Hadj Hamitouche. Il faut rappeler que Lounès Hadj Hamitouche, patron de la laiterie « Soummam » a toujours montré sa disponibilité pour prêter main forte à toutes les initiatives impliquant la Kabylie et pour encourager la culture amazighe et le mouvement associatif ainsi que les clubs sportifs de la région.

Lounès Hadj Hamitouche est l’un des rares, pour ne pas dire le seul, grand investisseur à réaliser toujours une version en langue kabyle pour tous les spots publicitaires visant à promouvoir les produits de sa laiterie. Un geste louable et à saluer et que les autres investisseurs kabyles gagneraient à méditer. Il faut aussi préciser que le groupe de la laiterie « Soummam » est le plus grand producteur de yaourt en Algérie. Aucun autre producteur de yaourt n’a réussi à détrôner « Yaourt Soummam », qui occupe la première place du marché depuis plus de dix ans et ce, pour l’ensemble des gammes.

Tarik Haddouche