Sale guerre au FFS

TAMAZGHA (TAMURT) – Malgré la tenue d’un congrès extraordinaire dans des conditions extrêmement difficiles, le Front des Forces Socialistes (FFS) n’est pas encore sorti du tunnel dans lequel il est empêtré à cause d’une guerre interne qui n’en finit pas. Le clanisme qui a miné ce parti ne cesse d’engendrer des dégâts.

C’est le moins qu’on puisse dire avec ce nouvel épisode qui intervient le jour même de la commémoration du 14ème anniversaire de l’assassinat de Rabah Aissat, l’une des figures les plus importantes de ce parti. En effet, un communiqué signé par Youcef Aouchiche, nouveau premier secrétaire de cette formation politique, qui a eu l’insigne honneur d’être qualifié pendant longtemps de premier parti d’opposition, il est souligné : « Nous portons à la connaissance de l’opinion publique que Belkacem Benameur, ne représente nullement le Front des Forces Socialistes. Ce dernier, qui orchestre actuellement l’occupation illégale du siège du FFS, sis au 56 avenue Souidani Boudjema agit en violation des textes du parti et de la loi ».

Le même communiqué du FFS révèle qu’une procédure disciplinaire est en cours contre cette personne, ainsi qu’une procédure en justice pour occupation illégale du siège et usurpation de fonction. « Nous rappelons que depuis le congrès extraordinaire du FFS tenu les 9 et 10 juillet dernier, les instances légales, du FFS au regard des textes du parti et de la loi, sont l’Instance Présidentielle élue, ainsi que les instances désignées, ou élues, à la suite du Congrès extraordinaire », ajoute-t-on. Et de rappeler que le congrès extraordinaire et la nomination de Monsieur Youcef Aouchiche au poste de Premier Secrétaire du parti ont été dûment validés conformément à la loi régissant les partis politiques. « En attendant la récupération de notre siège national, nous nous démarquons et dégageons notre responsabilité de toutes les activités qui y seront abritées, quelque soient leur nature ou leurs objectifs », conclut le communiqué du FFS. Le FFS n’arrive même pas à régler ses problèmes internes et il prétend pouvoir trouver des solutions aux problèmes d’un pays dont la crise est des plus profondes et dont la situation est des plus inextricables.

Tarik Haddouche