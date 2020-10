Bgayet et Tizi Ouzou : Pas de campagne électorale

KABYLIE (TAMURT) – Une semaine après le début de la campagne électorale pour le référendum sur la nouvelle Constitution algérienne, aucun signe n’est perceptible en Kabylie et qui pourrait laisser croire que l’on est en pleine campagne. En effet, la région semble tourner le dos, encore une fois, à ce vote.

Ni dans la wilaya de Bgayet ni dans la wilaya de Tizi Ouzou, des activités s’inscrivant dans le cadre de cette campagne électorale ne sont visibles. Une partie de la population ignore même jusqu’à l’existence ni de cette campagne électorale ni du référendum du 1er novembre prochain. Certes, ce n’est pas une nouveauté qu’en Kabylie, on montre une indifférence totale à l’égard d’une élection mais cette fois-ci, ça à l’air d’être pire. Habituellement, il y avait des sorties sur le terrain notamment de la part de ceux qui s’opposent au vote pour convaincre les citoyens d’opter pour le boycot. Rien de tel n’est enregistré pour le moment. Ni meeting ni campagne murale, ni quoi que ce soit ! Ce qui est mystérieux, en outre, c’est l’absence totale des partis politiques qui ont une certaines représentation et des élus dans les deux wilayas de Bgayet et Tizi Ouzou à l’instar du FFS, le RCD, le FLN et le RND.

Ces quatre partis ne savent pas sur quel pied danser et quelle attitude adopter en cette période de campagne électorale. Le silence leur a semblé être le choix le plus approprié, semble-t-il. Mais, il faut s’attendre à ce que ces quatre partis politiques changent complètement d’attitude une fois l’heure des élections législatives ou municipales arriverait. Les avantages incommensurables qu’offre le poste de député, celui de maire ou encore celui de président ou d’élu permanent à l’Assemblée Populaire de wilaya (APW) fera courir tout le monde comme nous avons eu à le constater plus d’une fois. Quant à l’intérêt de la population et de la région de Kabylie, ces partis politiques sont les derniers à s’en soucier.

Tarik Haddouche