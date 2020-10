Tamazight : Zimu et Sahli, finalistes pour le Prix Mohammed Dib

TAMAZGHA (TAMURT) – Les deux écrivains kabylophones Mourad Zimu et Walid Sahli sont les finalistes nominés dans la « short liste » des candidats à la septième édition du grand prix littéraire « Mohammed Dib ». Ces deux écrivains, auteurs de romans en tamazight, ont été retenus après plusieurs sélections.

Mourad Zimu est l’auteur du roman en langue kabyle, intitulé « Kawitu », édité aux éditions « Casbah » d’Alger alors que Walid Sahli a été sélectionné pour son roman intitulé « Tamagit ». Il faut rappeler que ce prix qui est à sa septième édition est doté de trois versions : kabyle, arabe et française. Dans la version francophone, on retrouve aussi une écrivaine de Kabylie, à savoir Hanane Bourai, nominée dans la « short liste » pour l’obtention de ce prix pour son roman en langue française : « Alter ego ». Il faut préciser que depuis environ cinq années, le roman écrit en langue kabyle est très présent sur la scène culturelle.

En plus du prix « Mohammed Dib », qui voit chaque année plusieurs romanciers amazighophones y postuler, on peut citer le prix « Assia Djabar » qui récompense chaque année un meilleur roman écrit en tamazight. Ceci, en plus bien entendu des prix qui sont décernés à l’étranger, plus particulièrement au Canada, aux romanciers et aux nouvellistes qui écrivent en langue kabyle et qui sortent du lot.

Tarik Haddouche