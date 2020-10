Large solidarité avec le député Mohcine Bellabas

TAMAZGHA (TAMURT) – la décision de la levée de l’immunité parlementaire au député Mohcine Bellabas, également président du RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie), a suscité un large élan de solidarité en faveur du concerné.

En effet, le président du RCD et député à l’Assemblée Populaire nationale (APN) a perdu hier son immunité parlementaire suite à la demande formulée par le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati. Les raisons de cette demande auraient trait au décès d’un ouvrier marocain qui travaillait sur le chantier d’une villa en construction appartenant à Mohcine Bellabas. Pour l’instant, les détails de cette affaire restent encore très vagues et certains n’hésitent d’ailleurs pas à parler d’affaire « politique » comme c’est le cas des militants qui ont exprimé leur soutien au député et président du RCD. Pour revenir à la levée de l’immunité parlementaire, ce sont donc les collègues de Mohcine Bellabas à l’APN qui l’ont validée suite à un vote à bulletin secret.

Deux cent quarante-deux députés ont voté en faveur de la levée de cette immunité alors que 40 s’y sont opposée et 19 se sont abstenus. Dans un communiqué rendu public hier, la Laddh (Ligue algérienne de Défense des Droits de l’Homme) à travers son vice-président, Said Salhi, a souligné « Visiblement attaqué pour ses positions politiques, aujourd’hui, les députés de la majorité à l’assemblée nationale populaire APN, viennent de lever l’immunité parlementaire au député, Mohcine Bellabas, également président du RCD. En attendant la suite notamment devant la justice, la LADDH, tout en exprimant sa solidarité entière avec le président du RCD et l’ensemble de ses militants, dénonce ces attaques qui ciblent les militants de l’opposition. Ces dernières qui interviennent sur fond de campagne de restrictions généralisées des libertés, ne fera qu’envenimer plus le climat, déjà délétère, attiser et prolonger la crise, du coup, compromettre la solution, qui ne peut qu’être démocratique et en phase avec les attentes ». De son côté, l’ancien militant de la cause berbère Said Doumane a réagi également pour soutenir Mohcine Bellabas : « La Laddh ajoute : « La répression, toujours la répression ! C’est l’ADN du pouvoir en place depuis l’indépendance. La levée de l’immunité parlementaire du président du RCD, qui s’ajoute à une série d’arrestations et de condamnations de militants politiques et de journalistes n’est qu’un épisode de plus dans le démantèlement des quelques acquis démocratiques engrangés grâce aux luttes menées de 1980 à 2020 ».

Said Doumane estime qu’ « il faut s’attendre à d’autres mesures coercitives à partir du 1er novembre prochain, date à partir de laquelle le nouveau régime compte se redéployer avec de nouveaux instruments politico-juridiques et policiers et ce, après fait semblant, contraint par l’insurrection populaire de février 2019, de sacrifier un petit pan de son système. Que l’on ne s’y trompe pas : la mise au rebut de quelques reliques, caciques et oligarques de ce système, a pour objectif de le maintenir en l’état après une opération de ravalement. C’est la stratégie du chacal : sacrifier une patte pour sortir du piège où il est pris ! ».

Idir Tirourda