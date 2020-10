Agression de la communauté kabyle par des arabo-islamistes algériens à Marseille

MARSEILLE (TAMURT) – Le MAK-ANAVAD, l’URK et des associations Franco-kabyles de Marseille ont organisé un rassemblement au vieux port de Marseille, hier, dimanche 25/10/20, à 16H, pour exiger la libération des détenus Kabyles des prisons coloniales algériennes et pour rendre hommage à Samuel Paty décapité par un terroriste islamiste Tchétchène.

Après la prise de parole des organisateurs du rassemblement en faveur des militants indépendantistes kabyles arrêtés arbitrairement par le pouvoir colonial algérien, de nombreux autres militantes et militants souverainistes kabyles se sont succedés à la tribune pour exprimer leur colère et leur indignation des pratiques arbitraires du colonialisme arabe algérien qui dépassent de loin celles de l’ancien colonisateur.

Vers 17h, un groupe de jeunes arabophone algériens venus avec le drapeau de leur pays ont perturbé le rassemblement avec les cris et les bruits de derbouka. Dans un élan de mépris, voire de haine de l’Etat français, l’un d’eux a tenté de décrocher le drapeau français hissé devant les drapeaux kabyles, estimant que cet emblème de la terre d’accueil ne devait pas être honoré, pendant qu’un autre criait Allah Akbar. Les militants kabyles, chargés de la sécurité du rassemblement, ont intervenu et ont remis le drapeau francais à sa place. plus loin, quelques responsables de la mouvance islamiste et du Hirak algériens filmaient et prenaient des photos sans essayer de calmer leurs militants.

Un des organisateurs du rassemblement a alors pris le micro pour leur rappeler qu’ils sont en France et qu’ils doivent un minimum de respect à ce pays qui les accueille. Mais ceci les a encore plus énervés.

Des cris et des insultes fusaient de toute part. Ils ont traité les kabyles de harki à la solde de la France et de sales juifs. Ce groupe de militants extrémistes a menacé tous les Kabyles qui soutiennent la République francaise et la laïcité.

Ce qui devait être une manifestation pacifique et civilisée organisée par les indépendantistes kabyles s’est terminée par une honteuse attaque digne des razzias des Beni-Hilals.

Des renforts de policiers sont arrivés pour appuyer la police municipale mais mais ils n’arrivaient pas à les contenir. Ils les éloignaient du rassemblement puis ils revenaient à la charge ont scandant : « l’Algérie est une terre arabe et d’islam, les kabyles sont des juifs ». Cette provocation aurait pu dégénérer, malgré la clairvoyance des participants kabyles, n’est-ce l’intervention dissuasive des forces de police venues en renfort. Cet épisode montre à quel point la France est gangrénée par l’arabo-islamisme dont les adeptes détestent la France qui les a pourtant accueilli.

« Ils font fi de la liberté d’expression qui prévaut en France. En somme, ces Beni Hilals représentent le prolongement de l’Etat fasciste algérien en Europe », nous dira un témoin de la manifestation. Les militants kabyles ont promis de refaire ce rassemblement dans quelques jours.

Massy Koceila