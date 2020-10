Tizi Ouzou : le ministre Ait-Ali chassé par les citoyens

KABYLIE (TAMURT) – Malgré la discrétion maximale qui a entouré la visite du ministre de l’Industrie Ferhat Ait-Ali, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, des citoyens ont réservé une surprise à ce dernier en le chassant tout simplement de la ville de Ain El Hammam, d’où il est pourtant originaire.

C’est une réponse cinglante qui a été donnée par les habitants de Ain El Hammam au pouvoir algérien en chassant tout simplement le représentant de ce même pouvoir, à savoir Ferhat Ait-Ali, ministre de l’Industrie. Ce dernier n’a dû son salut qu’aux policiers déployés par centaines autour du centre culturel « Matoub-Lounès » où il avait animé un meeting face à un public constitué de la clientèle du pouvoir, on ne sait ramenée d’où.

Ferhat Ait Ali et les organisateurs de cette visite dans la wilaya de Tizi Ouzou avaient pourtant pris toutes les « précautions » nécessaires afin que la population ne soit pas tenue informée de cette visite. En plus de la discrétion qui l’a entourée, cette visite de campagne électorale a été savamment masquée en visite de travail et d’inspection de ce même ministre. Mais, mal lui en a pris puisqu’il a eu droit à un accueil des plus hostiles.

« Dégage, ulach lvot, pas de vote en Kabylie, pas de vote avec la mafia », sont entre autres les slogans scandés par les manifestants face à un ministre qui a cru bien faire de proposer ses services au pouvoir, rappelant ainsi un certain Amara Benyounès, également originaire de la même région que Ferhat Ait-Ali. Mais la population de Ain El Hammam ne s’est pas laissée faire et a dit à Ferhat Ait-Ali et au pouvoir qui l’a envoyé pour faire la campagne en faveur du référendum du 1er novembre prochain : « Vous êtes indésirables ici ».

Idir Tirourda