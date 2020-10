Bgayet : une enseignante persécutée par des fanatiques

KABYLIE (TAMURT) – C’est en plein cœur de la Kabylie que ce grave dérapage, d’un autre âge, est enregistré, un dérapage qui rappelle les années noires du Front Islamique du Salut (FIS). On s’attaque à une femme pour ses tenues vestimentaires ! Ceci se passe à Bgayet, en 2020… Est-ce le début de la récolte du Hirak « khawa-khawa-iste » ?

En effet, une enseignant, répondant au nom de Sonia Mahoui, résidant et travaillant à Sidi Aich, est actuellement victime d’une campagne de dénigrement et de persécution de la part de fanatiques qui lui reprochent sa décision de ne plus porter le voile islamique (hidjab). Pis encore, une dizaine de plaintes ont été déposée contre ladite enseignante au niveau du commissariat de Sidi Aich pour, tenez-vous bien, « port de tenues vestimentaires indécentes ». Parmi les personnes ayant déposé des plaintes contre l’enseignante, il y a la directrice d’école où elle exerce à Akfadou, une syndicaliste du Cnapeste (syndicat autonome), etc.

Les réactions n’ont pas tardé à fuser de partout pour dénoncer ce gravissime dérapage. Parmi les personnalités ayant réagi, il y a le journaliste-militant Kader Sadji. Ce dernier souligne : « Neuf plaintes contre elle et la société se tait ! Et on dit que le peuple veut la liberté. Pourquoi n’y a-t-il de réactions proportionnelles à la gravité des faits concernant l’incroyable harcèlement que subie cette enseignante ? Et ce harcèlement intégriste vient d’abord du personnel éducatif. Que feront les syndicats de l’Education nationale face à l’intégrisme rompant en milieu scolaire ? Que feront les enseignants individuellement ? Eux, qui savent plus que tout le monde comment nos enfants sont conditionnés idéologiquement, fanatisés, poussés chaque année un peu plus à la misogynie, à l’intolérance religieuse… ». Kader Sadji s’interroge en outre : « Doit-on laisser passer cette affaire sans réagir encore ? Il est grand temps, si nous voulons laisser d’investir les questions relatives à la liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de culte. Une lutte puissante doit être engagée dans ce sens. Toutes les militantes et militants, structurés ou non dans des partis démocrates (droite/gauche…), doivent impérativement s’organiser autour de ses questions-là. N’attendons pas que ce système soit dégagé pour s’y pencher. Le changement que nous espérons tous n’est semble-t-il pas pour demain. Le chemin est long ».

De son côté, Tarik Djerroud, écrivain, éditeur et militant a réagi concernant cette affaire en soulignant : « L’enseignante Sonia Mahoui est victime des charlatans religieux et d’une mentalité puant un fanatisme moribond, au sein même d’une école dite républicaine. Mais quelle bassesse ! Diantre ; elle a le droit de porter le foulard ; aussi elle a le droit de s’en séparer. Chaque personne a le droit de mener sa vie comme elle l’entend… Le silence devant l’injustice est synonyme de lâcheté et de décadence ». Parmi les personnalités ayant dénoncé avec vigueur ces actes intégristes, on peut citer Arezki Aboute (Militant de la cause berbère), Rachid Oulebsir (écrivain), etc. Pour sa part, la concernée Sonia Mahoui a tenu, dans un message rendu public, à remercier « les gens qui se sont joints à notre combat à tous : la dépatriarcalisation des institutions de l’état et l’application effective des lois protégeant les libertés individuelles et collectives ». « Je prie les ami (e)s, les camarades à ne pas se hâter à partager des faits qui ne sont pas miens, cela déforme l’information et nuit à notre noble idéal », ajoute Sonia Mahoui qui confirme les plaintes déposées contre elle à cause de sa tenue vestimentaire.

Tarik Haddouche