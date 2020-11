Le peuple kabyle rejette la constitution algérienne

KABYLIE (TAMURT) – Après le boycott massif par la Kabylie de la mascarade électorale du 12-12-2019 qui a porté le candidat désigné par le général Gaid Salah à la tête de l’État algérien, les opérations de vote ont été tout simplement annulées dans le Pays kabyle à l’occasion du référendum constitutionnel du 1er novembre 2020. La Kabylie marque une fois de plus son particularisme avec l’Algérie, n’en déplaise aux Hirakistes et autres tenants d’un jacobinisme révolu.

Certes, il y a eu un certain boycottage ou plutôt une lassitude des autres peuples d’Algérie. Les taux de participation officiels communiqués par les officines d’Alger oscillaient entre 20 % et 50 % par département. Toutefois, les opérations de vote ont tout de même eu lieu sans qu’il ait la moindre manifestation en dehors de la Kabylie. Le pouvoir, pour des raison encore mystérieuses, pouvait facilement faire passer le taux de participation aux alentours de 50 % ou 60 % pour légitimer sa constitution. De ce fait, on ne peut en aucun cas comparer la bravoure et le message politique envoyé par le peuple kabyle avec une nonchalance et désintégré total des Algériens arabes plus préoccupés sûrement par le sort du peuple palestinien et les caricatures de Charlie Hebdo.

Depuis l’assassinat de 128 jeunes kabyles par les gendarmes algériens en 2001, la Kabylie vit en rupture totale avec tout ce qui symbolise l’Algérie. Le statut folklorique de la langue amazigh malgré sa »promotion » comme langue officielle, l’interdiction du drapeau amazigh en dehors de la Kabylie par les généraux algériens sous instigations des Émirats arabes unis et la mainmise des islamistes et des arabistes sur la soi-disant »révolution du sourire » et la possibilité qu’elle accouche d’un califat, ont exacerbé le ras-le-bol général du peuple kabyle.

À défaut d’organiser un référendum sur l’autodétermination du peuple kabyle sous l’égide des instances internationales, les généraux d’Alger dans leur course folle à se donner à tout prix une légitimité de façade ont offert, sans le vouloir, deux occasions en or au peuple kabyle d’exprimer son particularisme.

Désormais, il y a lieu de regarder la réalité en face. La Kabylie constitue société distincte et son peuple a le droit de décider de son avenir en toute liberté. C’est ce préalable que doivent défendre les acteurs politiques kabyles au lieu et place

d’essayer d’imposer la laïcité et le fédéralisme aux autres amazighs et aux Algériens arabes alors qu’ils ne les ont pas demandés!

Linda At Wali