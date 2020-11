La Kabylie, de Tubirets à Sétif : Pas de vote

KABYLIE (TAMURT) – Tous les kabyles de l’ensemble du territoire de la Kabylie, s’étalant de Boumerdès jusqu’à Sétif en passant par Tubirets, Bordj Bou Arréridj, Bgayet et Tizi Ouzou, viennent de signer leur divorce total avec le pouvoir algérien et avec l’ensemble des relais de ce dernier. Non seulement ils n’ont pas voté dimanche dernier mais ils ont aussi refusé d’organiser cette élection.

C’est un fait inédit dans l’histoire, ce rejet massif d’une élection car cette fois-ci, et contrairement aux fois précédentes, il n’a pas été question seulement d’un boycott massif mais de l’impossibilité de la tenue de ce vote sur le territoire de la Kabylie où désormais rien ne pourrait plus être comme avant. Aussi bien à Tubirets, qu’à Boumerdès, Sétif, Tizi Ouzou, Bgayet ou Bordj Bou Arréridj, les citoyens kabyles ont réagi comme un seul homme. Ils ont empêché la tenue de ce vote désavoué à l’unanimité par les kabyles de tous bords.

Les tentatives de quelques relais locaux du pouvoir d’imposer ce vote, rejeté à l’unanimité, ont échoué. C’est la première fois dans l’histoire que le pouvoir soit contraint tout simplement de prendre une décision inédite : celle d’annuler une élection sur l’ensemble d’un territoire de la région de Kabylie. La Kabylie et les kabyles viennent ainsi d’inaugurer une nouvelle page. Celle-ci ne pourra désormais plus jamais s’écrire avec le pouvoir algérien. Ce dernier a échoué ne serait-ce qu’à faire voter la poignée de courtisans et d’opportunistes qu’il compte encore en Kabylie. Cette évolution prouve aussi que les deux partis qui avaient le vent en poupe en Kabylie, le FFS et le RCD, n’ont aucune mainmise sur la Kabylie, vraiment aucune !

L’avenir de la Kabylie ne pourra désormais se construire qu’avec des forces politiques nouvelles et vives que sont les mouvements indépendantistes (MAK-ANAVAD URK). Ces derniers sont les seuls qui apportent, pour l’instant, un projet concret et fiable répondant aux aspirations profondes du peuple kabyle pour lesquels il se bat depuis des décennies. Il est plus que jamais temps de capitaliser cette mobilisation inédite des kabyles contre le pouvoir algérien qui ne cesse de s’enfoncer dans les impasses.

Idir Tirourda