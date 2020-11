Coronavirus à Tizi Ouzou : 10 élèves confinés

KABYLIE (TAMURT) – Pas moins de dix élèves scolarisés dans des écoles primaires de la wilaya de Tizi Ouzou, sont actuellement confinés chez eux après une décision prise par la commission sanitaire chargée du suivi de la pandémie du coronavirus. Il s’agit d’élèves fréquentant deux écoles situées dans la commune d’Ait Oumalou.

Cette mesure a été prise à titre préventive car les dix élèves en question ont été en contact direct avec des personnes ayant contracté le coronavirus, a-t-on appris. C’est donc pour éviter que d’autres élèves soient atteints de la maladie de covid-19, au cas où l’un des dix élèves mis en isolement le serait, que la décision de leur confinement a été prise. Les dix élèves en question fréquentent les écoles primaires « Challal Ali » et « Kara Boussad », toutes les deux situées dans la commune d’Ait Oumalou, près de Tizi Rached. Il faut rappeler que le bilan quotidien du nombre de cas confirmés positifs au coronavirus a connu un pic hier en Algérie avec plus de 400 nouveaux cas en 24 heures et 9 décès. Dans la wilaya de Tizi Ouzou aussi, la situation est loin d’être rassurante. De nombreuses personnalités, des journalistes, des fonctionnaires et des cadres de nombreux services dont la direction de l’Education ont été contaminés ces derniers jours.

C’est le cas de l’ancien président de la JSK, Mohand Cherif Hannachi, actuellement hospitalisé à Kouba (Alger) après avoir été détecté positif au coronavirus. C’est le cas aussi d’une journaliste de la radio locale, etc. Il faut préciser que cette recrudescence que d’aucuns qualifient de deuxième vague, coïncide avec la rentrée des classes dans le cycle primaire. Les choses risquent d’empirer avec la rentrée des classes prévues aujourd’hui dans les cycles moyens et secondaires.

Idir Tirourda