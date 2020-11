Nna Aldjia Matoub ne saura jamais la vérité

KABYLIE (TAMURT) – Nna Aldjia Matoub est décédée sans réaliser son seul vœu : celui de connaitre la vérité sur les auteurs et les commanditaires de l’assassinat de son fils Matoub Lounès. Elle est partie sans jamais avoir cessé de se battre pour cette vérité pendant vingt-deux ans.

Vingt-deux ans au cours desquels elle n’a jamais cessé d’affronter tous les manipulateurs de tous bords qui faisaient tout pour qu’elle abandonne sa quête de vérité et pour que la lumière soit faite sur les auteurs de l’assassinat du rebelle, symbole de toute la Kabylie et de toute Tamazgha. Malgré le poids de l’âge, et plus tard, le poids de la maladie, Nna Aldjia Matoub n’a pas abandonné cette lutte acharnée de vérité, elle qui n’a jamais été convaincue par la version officielle des faits inhérents à l’assassinat de son fils qui attribuent ce dernier à un acte terroriste islamiste. Nna Aldjia Matoub a participé à toutes les marches organisées dans le but d’exiger la vérité sur l’assassinat du rebelle, elle n’a pas cessé d’accueillir des milliers de fans du rebelle devant la porte de sa maison à Taourirt Moussa afin de les sensibiliser sur la nécessité impérieuse de ne jamais abandonner ce combat pour la vérité. Chaque 24 juin et chaque 25 juin, elle était là, quel que soit son état de santé. Elle marquait par sa présence fort symbolique les anniversaires de la naissance et de l’assassinat de son fils tant adulé par les amazighs du monde entier. La vie étant ce qu’elle est, elle nous quitte en ce 5 novembre 2020 soit 22 ans après l’assassinat de Matoub Lounès.

Le meilleur hommage à rendre à la regrettée Aldjia Matoub, le seul hommage à lui rendre, ce serait de ne jamais abandonner cette quête de vérité sur l’assassinat de son fils. C’est la seule chose qui lui permettra de se reposer en paix, éternellement. La vérité, oui, la vérité : qui a tué Matoub et qui a pris la décision de l’assassiner ? Seule la réponse à cette question permettra à Nna Aldjia de se reposer dans sa tombe.

Idir Tirourda