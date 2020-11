Taourirt Moussa : des milliers de Kabyles attendus

KABYLIE (TAMURT) – Des milliers de Kabyles sont attendus à partir de demain dimanche au village natal du rebelle, Taourirt Moussa, pour accueillir la dépouille mortelle de Aldjia Matoub, dont l’arrivée est prévue demain. L’enterrement aura lieu lundi.

Selon les échos qui nous parviennent d’un peu partout, la regrettée Aldjia Matoub aura droit à un hommage digne de son rang de mère de Matoub Lounès mais aussi de celui d’une femme courageuse n’ayant jamais abandonné le terrain des luttes, non seulement pour la préservation du combat de son fils, mais aussi afin de se battre pour que la vérité jaillisse sur l’assassinat de son fils, un crime politique resté non-élucidé à ce jour.

Nous avons ainsi appris qu’ils seront très nombreux, les Kabyles qui feront le déplacement à l’aéroport d’Alger afin d’attendre l’arrivée de la dépouille mortelle de Aldjia Matoub et de la délégation qui l’accompagnera et ce, durant la journée de demain. Mais c’est au village Taourirt Moussa, près d’Ath Douala, que l’événement sera marqué par la présence de milliers de personnes qui proviendront des quatre coins de la Kabylie : Bgayet, Tubirets, Tizi Ouzou, Boumerdès, Sétif, Bordj Bou Arréridj… Malgré la pandémie de coronavirus et la crise sanitaire, qui bat toujours son plein, il est impossible d’empêcher les citoyens qui voudront rendre un dernier hommage à la femme qui a donné naissance au rebelle de le faire à l’occasion de son enterrement.

L’événement est certes triste et douloureux mais il constitue aussi une occasion pour rappeler et insister sur la nécessité qui s’impose aux kabyles d’unir leurs rangs autour des idées pour lesquels Matoub Lounès s’est battues durant toute sa vie et pour lesquelles il a sacrifié cette même vie, jalonnée de succès artistiques mais aussi payé d’un très lourd tribut.

Idir Tirourda