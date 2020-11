Record à Bgayet : 138 cas en 24 heures !

KABYLIE (TAMURT) – C’est la première fois, depuis le début de la pandémie en mars dernier, qu’un nombre aussi élevé de nouveaux cas de personnes ayant contracté le coronavirus est enregistré en vingt-quatre heures. C’est même le nombre le plus élevé jamais égalé, même dans d’autres wilayas, y compris quand la pandémie était à son paroxysme en mars et avril 2020.

Dans la wilaya de Bgayet, il a été enregistré pas moins de 138 nouveaux cas de personnes ayant attrapé le coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures. Les décès également se comptent par dizaines dans la même région. Les observateurs établissent un lien direct entre cette hausse vertigineuse du nombre de personnes contaminées et la rentrée scolaire ayant eu lieu il y a deux semaines. Les appels à la vigilance et à faire preuve d’un sens plus élevé de responsabilité ne cessent d’être lancés par les personnes qui sont en contact direct avec les établissements hospitaliers de la wilaya de Bgayet et avec les malades dont une partie est malheureusement décédée. Malgré cette situation des plus préoccupantes, les pouvoirs publics, dans la wilaya de Bgayet, tardent à prendre des mesures radicales afin de tenter d’endiguer la progression de la pandémie. Ils se limitent à prendre des mesures timides qui ne sont pas vraiment en mesure de freiner cette propagation.

Ainsi, la seule décision prise ces dernières 48 heures dans la wilaya de Bgayet dans ce sens a été un arrêté du wali stipulant l’interdiction de l’usage des chaises et des tables au niveau des restaurants, cafétérias et pâtisseries. « Cette mesure est préventive pour réduire l’ampleur de la propagation du COVID-19 à l’échelle de notre wilaya », a souligné l’administration régionale dans un communiqué.

Tarik Haddouche