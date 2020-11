Tizi Ouzou : la JSK lance la marque UZZOO

KABYLIE (TAMURT) – UZZOO est le nom qui a été choisi par l’équipe dirigeante de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) pour le lancement de ses nouveaux produits. Cette nouvelle marque vient à peine d’être lancée, selon les dirigeants du club phare et emblématique de la Kabylie.

La direction du club kabyle a ainsi expliqué que « UZZOO » est une marque algérienne crée en 2020 à Tizi ouzou en Kabylie. par la JS Kabylie dans le but d’équiper ses jeunes catégories et son équipe première. Quant au choix d’une telle dénomination attribuée à cette nouvelle marque et ce qu’elle représente, les dirigeants de la JSK ont expliqué que la dénomination UZZOO fait référence à une plante très répandue en Kabylie qui est de couleur Jaune et Vert. « Le logo UZZOU fait référence à un Canari qui est aussi l’un des symboles du club », est-il également précisé. Les dirigeants de la JSK ont, en outre, ajouté que la fabrication et le design des équipements UZZOO sont fait en collaboration avec une entreprise de design implantée en Turquie et en Afrique du Sud.

« La fabrication textile se fera localement en collaboration avec une entreprise spécialisée en équipement sportif ainsi qu’avec d’autres pays comme la Chine et la Turquie au niveau des Usines spécialisées », apprend-on sur le même sujet. Les dirigeants de la JSK ont conclu en soulignant que les différents équipements sont fait sur mesure pour le club JSK. Le projet « UZZOO » projetterait de se développer avec l’ambition d’équiper dans un futur proche d’autres clubs de la région de la Kabylie et au niveau national, conclut-on.

Idir Tirourda