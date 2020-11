Les dirigeants de la JSK à Taourirt Moussa

KABYLIE (TAMURT) – Une forte délégation de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), conduite par son président Cherif Mellal, s’est rendue hier au domicile de Matoub Lounès suite au décès de Nna Aldjia Matoub, mère du rebelle. Cette visite est intervenue au lendemain de l’enterrement de Nna Aldjia Matoub.

En plus de Cherif Mellal, président du club kabyle, la forte délégation de la JSK était constituée des membres des différents staffs et des joueurs. La délégation en question s’est rendue au village Taourirt Moussa Ouamar où sont enterrés Matoub Lounès et sa mère décédée jeudi dernier dans un hôpital parisien. Selon les dirigeants de la JSK, l’objectif de cette visite consiste à renouveler de vive voix les condoléances et le soutien de toute la famille du club kabyle à la famille Matoub et aux proches de la défunte Na Aldjia. Il faut niter que la délégation conduite par le président Cherif Mellal, a déposé une gerbe de fleurs en compagnie de la famille Matoub et des membres de la fondation, sur la tombe du rebelle avant de se soumettre au même rite sur la tombe de la mère de Lounes, Na Aldjia. Après quoi, les présents à cette cérémonie émouvante ont observé une minute de silence à la mémoire du rebelle et de sa maman. Des prises de paroles très touchantes s’en sont suivies notamment de la part de Cherif Mellal et des membres de la famille Matoub.

L’ensemble des intervenants ont rappelé le combat noble et pacifique de Matoub Lounès ainsi que de celui de sa mère pour la vérité sur l’assassinat de son fils. Dans le même sillage, Mourad Karouf a rendu un vibrant hommage au rebelle et Nna Aldjia à travers un émouvant témoignage. La délégation de la JSK a passé un moment avec la famille du rebelle avant de regagner la ville de Tizi dans la soirée.

Idir Tirourda