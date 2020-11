Covid-19 à Tizi Ouzou : alerte rouge à Timizart

KABYLIE (TAMURT) – Une panique légitime est en train de prendre forme dans toute la Kabylie à cause de l’augmentation du nombre de personnes atteintes de la maladie de covid-19 mais aussi et surtout à cause de la hausse du nombre de morts.

Dans la commune de Timizart (wilaya de Tizi Ouzou), 5 personnes sont décédées en 48 heures après avoir contracté le coronavirus. Un chiffre qui s’ajoute aux autres décès enregistrés ces derniers jours dans chacune des 21 dairas que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Cette situation alarmante a poussé le maire de Timizart à lancer un appel urgent pour une prise de conscience face au danger. Dans un communiqué rendu public hier, il est précisé que la commune de Timizart vient d’enregistrer un 5ème décès en 48 heures inhérent au Covid-19 : « nous avons également recensé une vingtaine de personnes testées positifs dans les différents villages de la commune ». Une cellule de crise et de suivi a été installée au niveau du siège de la commune et un programme de désinfection des établissements publics à été élaboré.

« Les citoyens de la commune doivent prendre conscience que la situation est vraiment grave. Pour cela, nous demandons à l’ensemble des citoyens au respect strict des mesures sanitaires notamment », souligne en outre le maire.

Ce dernier rappelle qui ces mesures consistent en le port de la bavette sur l’ensemble des places et lieux publics, le respect de la distanciation sociale d’au moins un mètre, le lavage des mains régulièrement au savon ou avec le gel hydro alcoolique et enfin éviter les embrassades et de se serrer les mains ainsi que les regroupements de fêtes, enterrements ou tournois de football.

Idir Tirourda