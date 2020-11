Tizi Ouzou : le Dr Melbouci décède du coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – La wilaya de Tizi Ouzou vient d’être endeuillée par le décès de l’un de ses meilleurs médecins spécialistes. Il s’agit de l’éminent cardiologue, le Dr Mhamed Melbouci, qui est mort après avoir contracté le coronavirus.

Le corps médical et paramédical de la région est bouleversé, sous le choc et la consternation après l’annonce du décès de ce médecin hors-pair dont les compétences sont reconnues de tous. La nouvelle est tombée telle un couperet et s’est propagée comme une trainée de poudre dans toute la wilaya et même ailleurs car le Dr Melbouci était très connu et jouissait d’une estime exceptionnelle. Le docteur Melbouci était également enseignant à la faculté de médecine de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. Le Dr Melbouci était âgé de 73 ans. Après avoir contracté le coronavirus, il a été hospitalisé, il y a dix jours, au service Covid-19 du centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed du chef-lieu de wilaya.

Le regretté exerçait dans son cabinet privé situé à la cité des Genêts, située juste en face du CHU de Tizi Ouzou. Ce décès intervient au moment où le nombre de nouveaux cas contractant le coronavirus et le nombre de décès bat tous les records depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Idir Tirourda