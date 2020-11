Mohand Cherif hannachi est décédé du coronavirus

KABYLIE (TAMURT) – Mohand Chérif Hannachi est décédé ce vendredi 13 novembre à l’âge de 70 ans après avoir contracté le coronavirus. Mohand Cherif Hannachi était déjà malade bien avant et il a été hospitalisé au CHU de Tizi Ouzou puis dans un hôpital algérois.

L’état de santé de Mohand Cherif Hannachi était instable depuis plusieurs semaines, ce qui a nécessité une première hospitalisation au niveau du centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou mais par la suite, et après avoir contracté le coronavirus, Hannachi a été transféré vers un hôpital spécialisé à Alger. En ce vendredi 13 novembre, la nouvelle du décès de Mohand Cherif Hannachi s’est propagée comme une trainée de poudre dans les quatre coins de la Kabylie et même ailleurs.

Mohand Cherif Hannachi était un ancien joueur de la JSK et ancien président du même club. Son passage à la tête de la JSK avait été marqué par une longue instabilité et une infinité de polémiques. La proximité de Mohand Cherif Hannachi avec le pouvoir de Abdelaziz Bouteflika a été très mal perçue par la population de la Kabylie. Une infinité de marches avaient eu lieu à l’époque pour exiger le départ de Hannachi de la présidence de la JSK surtout après que le club a commencé à connaitre une descente aux enfers et quand la JSK a failli d’être reléguée en deuxième division à plus d’une reprise. Mais Hannachi était inamovible puisqu’il était soutenu par le pouvoir algérien.

Ce n’est qu’après un long bras de fer que Hannachi a fini par être éjecté de la présidence du club. Il faut préciser toutefois que Hannachi avait ses propres partisans qui n’ont pas cessé de le soutenir même après son départ de la JSK. Malgré tout, Hannachi, en tant que joueur et en tant que dirigeant de la JSK a marqué le football de manière générale car il a occupé la scène médiatique pendant de longues décennies.

Idir Tirourda