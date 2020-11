Hannachi était un allié fidèle de Bouteflika

KABYLIE (TAMURT) – Depuis l’annonce du décès de Mohand-Cherif Hannachi, ancien joueur et président de la JSK, de nombreuses voix tentent de le présenter comme un héros et comme quelqu’un qui a « beaucoup donné » à la Kabylie. Certes, quand un homme décède, l’heure devrait exclusivement être réservée aux condoléances et au recueillement, mais…

Dans le cas de Hannachi, on se retrouve face à une falsification gravissime de vérités connues de tous les kabyles. Des vérités qui font mal et qu’il aurait été plus judicieux de ne pas évoquer, durant cette période du décès de Mohand-Cherif Hannachi. Mais face à l’ampleur prise par ces hommages entendus ces derniers jours, se taire serait faire preuve d’une complicité criminelle. Rappeler certaines vérités concernant Hannachi ne serait donc pas inutile en ces temps de désinformation à grande échelle. Mohand-Cherif Hannachi a été, pendant les vingt ans de règne de Abdelaziz Bouteflika, un allié fidèle de ce dictateur corrompu, ayant ruiné le pays comme aucun autre président ne l’avait fait. C’était toujours Hannachi qui déroulait le tapis rouge à Bouteflika quand il venait à Tizi Ouzou. Hannachi lui-même éprouvait du plaisir à mettre en valeur ostensiblement « cette amitié » avec Bouteflika. Il l’assumait pleinement et fièrement.

C’est Hannachi qui a désigné Bouteflika comme président d’honneur de la JSK, peut-on l’oublier ?

Quand Bouteflika avait prononcé son discours à Tizi Ouzou, au lendemain de sa première « élection », Hannachi était assis à la première rangée et il applaudissait interminablement Bouteflika, qui insultait les kabyles et qui jurait que tamazight « ne serait jamais une langue officielle ».

Quand Matoub a été kidnappé en 1994, la JSK était en train de disputer un match au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Invité par les responsables du MCB à arrêter le match en guise de soutien à Matoub, Hannachi avait catégoriquement refusé. Il avait également refusé de dédier les coupes gagnées par la JSK aux martyrs du printemps noir en 2001.

Mohand-Cherif Hannachi a « chassé » tous les meilleurs enfants de la JSK dont Fergani, Menad, Khalef, Iboud et la liste est très longue. La liste des « faits d’arme » de Hannachi contre la Kabylie est malheureusement loin d’être complète. Mais ces quelques points suffisent pour rappeler que l’hommage que certains sont en train de lui rendre aujourd’hui prouve à quel point la mémoire peut parfois être sélective voire amnésique. Mais les faits sont têtus. Les archives audiovisuelles aussi.

Idir Tirourda