Campagne contre Matoub Lounès

KABYLIE (TAMURT) – Une nouvelle fois, le pouvoir algérien a actionné ses relais locaux ainsi que les kabyles de service dans l’affaire de la baptisation du nouveau stade de Tizi Ouzou au nom du rebelle Matoub Lounès. Cette campagne est, bien entendu, menée de manière sournoise.

Ainsi, alors que l’unanimité a été largement acquise concernant le choix de Matoub Lounès qui devrait désormais être attribué au nouveau complexe sportif de Tizi Ouzou, on assiste, depuis le décès de Mohand Cherif Hannachi à une contre-campagne. En effet, les relais du pouvoir à Tizi Ouzou et ailleurs, sont en train de mener, tambour battant, une campagne de sensibilisation en faveur de l’inauguration de ce nouveau stade au nom du très controversé ancien président de la JSK. Bien entendu, les initiateurs de ce travail de sape ne citent à aucun moment le nom de Matoub Lounès car sachant les foudres qui les attendraient au cas où ils oseraient le faire. Mais ils mettent le paquet et tentent de faire croire à tout le monde que, si le stade de Tizi Ouzou devait porter un nom, ce ne pourrait être que celui de Mohand-Cherif Hannachi.

Pourtant, les concernés savent pertinemment qu’une telle initiative est mal venue et pourrait attiser le feu en remontant les uns contre les autres. Il faut rappeler qu’en plus de la population des quatre coins de la Kabylie, qui adhère massivement et tout naturellement au choix de Matoub Lounès, toute l’équipe dirigeante actuelle de la JSK, à commencer par le président du club Cherif Mellal, la majorité écrasante des anciennes gloires de la JSK et la famille sportive de manière générale sont clairs, nets et précis concernant cette question : Ce stade doit être dénommé Matoub-Lounès.

On se demande d’ores et déjà qu’est-ce qui se passerait si le pouvoir, par malheur, décidait de faire la sourde oreille face au choix du peuple kabyle et d’écouter une poignée de KDS. Pourtant, entre Matoub Lounès et Mohand Cherif Hannachi, le choix est vite fait. Qui peut dire le contraire à part les KDS ?

Tarik Haddouche