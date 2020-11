Coronavirus en Kabylie : les comités en état d’alerte

KABYLIE (TAMURT) – Face à la situation catastrophique qui se vit en Kabylie après le rebond inquiétant du nombre de personnes contractant quotidiennement le coronavirus, des dizaines de comités de villages sont sortis de leur silence. Ils sont passés à l’action.

Hier, c’était les comités de plusieurs autres villages qui se sont manifestés pour essayer de faire de leur possible afin d’empêcher le pire de se produire. Il s’agit, entre autres, du comité de village d’Azazga et de celui de Bouzeguene. Auparavant, des dizaines d’autres comités de villages ont réagi de manière concrète afin de prendre part de manière active à la gestion de la recrudescence inquiétante de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. Les comités de village en question seront désormais au front pour appuyer activement les autres acteurs qui prennent en charge de manière régulière et permanente ce problème qui n’épargne aucun citoyen de manière directe ou indirect. Il s’agit principalement de mettre en place un dispositif efficace sur le terrain qui permettra de veiller à ce que les mesures de préventions sanitaires telle que le port de la bavette, la distanciation sociale et le lavage régulier des mains soient respectés.

L’unanimité est acquise quant au relâchement constaté depuis des mois dans la prise au sérieux de cette maladie. Et le résultat est désormais là. L’Algérie est passée, en quelques semaines, de 100 nouveaux cas de coronavirus à mille par jour. Et la courbe ne cesse d’être ascendante. Il en est de même concernant le nombre de morts passé très vite d’une moyenne de huit décès par jour à 20 ! En Kabylie aussi, et plus particulièrement à Bgayet, les intellectuels se sont mobilisés ces derniers jours pour prendre part à la campagne de sensibilisation.

Des appels audiovisuels ont été diffusés ces derniers jours pour appeler les citoyens à faire preuve de vigilance. Parmi les hommes de culture ayant participé à cette campagne, on peut citer Mohand Ait Ighil, Rachid Oulebsir, Brahim Tazaghart, etc.

Idir Tirourda