Mohamed Fellag : un roman et un spectacle en préparation

PARIS (TAMURT) – Le grand comédien et écrivain Mohamed Fellag prépare actuellement un nouveau spectacle et un nouveau roman, selon le célèbre journaliste Meziane Ourad, qui a eu Fellag au téléphone hier. Le retour de Fellag s’annonce donc grandiose.

Meziane Ourad a annoncé la nouvelle en la qualifiant de très bonne, car, a-t-il rappelé, Mohamed Fellag a traversé de grandes épreuves ces derniers temps dont la dernière a été une lourde intervention chirurgicale au niveau du dos. Fellag s’en remet progressivement. Il se porte beaucoup mieux, toujours selon Meziane Ourad. Ce dernier a donc révélé que Mohamed Fellag rebondira bientôt avec un nouveau spectacle ainsi qu’avec un nouveau roman.

Mohamed Fellag vit en exil depuis le début de la guerre civile en Algérie au début des années 90. En plus d’une carrière très brillante et unique connue de tous dans le domaine du one man show, Fellag est également écrivain auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles parmi lesquels on peut citer : Rue des petites daurades, L’allumeur de rêves berbères, Le dernier chameau et autres histoires, C’est à Alger, Un espoir, des espoirs…

Idir Tirourda