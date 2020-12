La JSK déposera plainte contre Mustapha Mazouzi

KABYLIE (TAMURT) – La direction de la JSK (Jeunesse Sportive de Kabylie) déposera plainte contre le journaliste et analyste sportif Mustapha Mazouzi, également ancien animateur du mouvement des Arch de la Kabylie lors des événements tragiques de 2001.

Cette réaction de la part de la direction du club phare de la Kabylie intervient au lendemain des graves accusations proférées à l’encontre des dirigeants de la JSK lors d’une intervention télévisée faite par Mustapha Mazouzi. Dans un communiqué rendu public, la direction de la JSK précise : « suite aux graves accusations proférées à l’encontre de la direction et du président Mellal sur le plateau de Djazairia One en date du 29 novembre 2020 par Mustapha Mazouzi, les deux parties mises en cause injustement par cet individu réagissent et informent l’opinion sportive en général et la famille de la JSK en particulier que deux plaintes seront déposées pour diffamation à son encontre ». La direction de la JSK a souligné en outre : « Cet individu n’a de cesse depuis 10 ans de s’attaquer au club et à ses différentes directions. Pensant peut être avoir une légitimité, cette personne est connue de tous, et son histoire est de notoriété publique ( ur ittkhalafara mejjir azar). Son agenda est connu et les personnes qui sont derrière aussi ».

La direction de la JSK enchaine en outre : « Dire avoir honte d’être supporter de la jsk est une autre ignominie à son compte. Quant à l’appel à la haine et au racisme qu’il profère, il en est seul responsable. La JSK compte des supporters partout dans le monde et nul n’est meilleur qu’un autre ». La direction de la JSK conclut dans le même sillage : « Le combat contre les perturbateurs et manipulateurs qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs sera toujours de vigueur. Quant aux habitants de Tizi ouzou ville, auxquels il fait référence, ils sont inscrits dans l’histoire du club depuis sa création et à bon escient. Ils ont voulu que JSK soit de Kabylie et qu’elle porte les valeurs de celle ci. Une règle et une histoire auxquelles d’aucun ne peut déroger. Il n’est plus question de laisser cet individu poursuivre ses manœuvres machiavéliques à des desseins bien précis. De ce fait, la justice sera saisie afin de faire toute la lumière sur la motivation de cet individu ».

Idir Tirourda