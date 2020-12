A propos de la résolution de l’UE du 26 novembre. La mauvaise foi du pouvoir algérien

ALGÉRIE (TAMURT) – Dans une résolution d’urgence du 26.11.2020 et pour une fois dans son histoire, l’UE a clairement pris fait et cause pour les personnes arrêtées et détenues à cause de leur liberté d’opinion. Cette résolution, très bien documentée, énumère tous les griefs, en matière d’atteinte aux droits de l’homme, somme toute accablants, que l’UE reproche aux dirigeants algériens. Pour les militants des droits de l’homme ainsi que pour ceux qui ont eu le malheur d’être incarcérés pour délit d’opinion, blasphème ou autre raison légitime, ces griefs sont un secret de polichinelle. Ce sur quoi il est cependant intéressant de s’attarder ici est la réaction algérienne.

A peine la résolution adoptée, on a assisté à une levée de boucliers et des réactions hystériques pour le moins incongrues du côté algérien. Le gouvernement par la voix de son ministère des affaires étrangères a qualifié la résolution « truffée d’allégations et d’accusations gravissimes et malveillantes ». Les partis et leurs cohortes d’élus parlementaires, à l’exception du RCD, ont fustigé le parlement européen et organisé un sit-in devant la représentation de l’UE à Alger en signe de protestation.

Si on est d’accord sur le fait que ces accusations sont d’une grande gravité pouvant altérer la position politique et économique de l’UE vis-à-vis de l’Algérie, la question des violations des droits de l’homme est, elle, d’une actualité brulante et alarmante dans ce pays. Aussi bien la société civile que les journalistes, avocats engagés, militants des droits de l’homme ou tout simplement des citoyens émettant des opinions politiques ou sociétales ont eu à subir les affres et la répression du système. Même la constitution bricolée en catastrophe, sans débat aucun, ne peut les protéger, car octroyant des pouvoirs exceptionnels à la justice, elle-même inféodée à l’exécutif. Mais pour le système en place, tout cela relève du fantasme européen. Assurément, la réaction algérienne pâtit de mauvaise foi. Mais cela est bien connu : les mœurs arabo-islamiques, le mensonge et l’hypocrisie font très bon ménage.

Cette résolution qui a le mérite de pointer du doigt les exactions du pouvoir algérien en matière des droits de l’homme en général et d’«appeler un chat, un chat » souffre de la focalisation sur la persécution du seul mouvement HIRAK. Car les premiers à faire les frais des atteintes aux droits de l’homme sont les ethnies berbères, particulièrement les kabyles et les mozabites. Aucun mot sur l’assassinat du Dr. Fekhar, ni sur les innombrables incarcérations de militants kabyles telle celle de Lounes Hamzi, ni sur les interdictions qui frappent les associations ou militants de la culture kabyle ainsi que les lieux de cultes non islamiques.

Par conséquent, il est de l’intérêt de l’Union Européenne de dénoncer aussi la chape de plomb qui s’abat sur la Kabylie depuis l’indépendance, empêchant toute initiative citoyenne qui ne serait pas en ligne avec la politique du pouvoir ou approuvée par ses relais. En Afrique du Nord, la communauté kabyle, d’essence laïque et aux structures démocratiques, représente le dernier rempart contre la tyrannie du pouvoir qui, de surcroit, est illégitime. Ce rempart s’effrite inexorablement et finirait par être dilué dans la mouvance arabo-islamiste si rien n’est entrepris incessamment.

Sadeq At Amar Awḍiɛ