Tamazight, « officielle » mais pas obligatoire

KABYLIE (TAMURT) – Tamazight est une langue officielle en Algérie depuis la Constitution de 2016. Mais l’enseignement de la langue Tamazight demeure à ce jour facultatif et une simple dispense suffit pour que l’élève n’en bénéficie plus. Injustice !

Toutes les matières enseignées dans les écoles algériennes sont obligatoires hormis la langue Tamazight. Même le sport est obligatoire et seuls les élèves souffrant de problèmes de santé avérés peuvent en être dispensés après la présentation d’un certificat médical l’attestant. Mais dans le cas de la langue Tamazight, il suffit au tuteur de l’élève de décider de ne pas vouloir faire bénéficier à sa fille ou à son fils des cours de Tamazight pour que ces derniers étudient toutes les matières sauf Tamazight. Cette situation injuste dure depuis 1995, c’est-à-dire depuis que tamazight a été introduite dans les écoles, en Kabylie seulement faut-il le rappeler. Depuis cette année, Tamazight est, entre temps,

devenue théoriquement langue nationale puis officielle. Mais il s’agit d’une « reconnaissance » factice destinée uniquement à l’opinion internationale. Mais dans la réalité, Tamazight est loin de jouir des avantages accordés à une véritable langue officielle. Vingt-cinq ans après son introduction dans les écoles, la langue tamazight est non seulement facultative, en plus, elle n’est enseignée que dans les écoles de la Kabylie. Plus de 95 % des élèves concernés par l’enseignement de tamazight sont concentrés dans les trois wilayas de Bgayet, Tizi Ouzou et Bouira.

Depuis plus de deux décennies, les enseignants et les inspecteurs de Tamazight n’ont pas cessé de se battre pour que l’enseignement de la langue tamazight devienne obligatoire tout naturellement, mais le pouvoir est toujours resté sourd à cette revendication prioritaire. Donc, Tamazight est, de ce fait, une langue « officielle », selon le pouvoir algérien, mais pas obligatoire. Allez comprendre quelque chose !

Idir Tirourda