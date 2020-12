Bgayet : le journaliste Dalil Yamouni devant le tribunal

KABYLIE (TAMURT) – Depuis des années, la liberté d’expression en Algérie est devenue une utopie. Tout le monde connait cette réalité. Mais ce qu’il y a de nouveau ces derniers temps, c’est le fait que de nombreux journalistes risquent la prison pour leurs écrits ou leur engagement.

L’un d’eux n’est autre que Dalil Yamouni, l’un des plus anciens journalistes à Bgayet. Ce dernier sera présenté devant le tribunal aujourd’hui. Le procès de Dalil Yamouni était initialement prévu le 15 septembre, puis reporté au 20 et renvoyé une deuxième fois pour aujourd’hui. Le procès de Dalil Yamouni se tiendra au tribunal de Bgayet-ville. Dalil Yamouni est poursuivi pour le chef d’inculpation d’attroupement non-armé lors de la marche du 20 juin 2020 dans la ville de Bayet.

Il faut rappeler que de nombreux activistes comparaitront devant des tribunaux de la wilaya de Bgayet également aujourd’hui. On peut citer l’activiste Hocine Messis à Amizour et Mammeri Abdelghani (tribunal d’Amizour). Au tribunal de Bgayet-ville, en plus de Dalil Yamouni, comparaitront aujourd’hui Lemnouar Hamouche, Said Benarab, Yanis Aldjia, Hassan Yahiaoui, Noureddine Djoulane ainsi que 32 autres manifestants.

De nombreux autres procès sont prévus également demain dans le même tribunal. Le Comité de défense des Libertés de Bgayet a lancé un appel hier « pour se solidarité avec les victimes de cette répression ».

Tarik Haddouche