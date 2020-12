La JSK s’effondre à Tizi Ouzou

KABYLIE (TAMURT) – La JSK s’est inclinée, vendredi 11 décembre, face au CR de Belouizdad avec 3 buts à 0 au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Le match s’est joué à huis-clos, mais ce détail à lui-seul, n’explique point la déconfiture de la JSK en ce match tant attendu par les supporters.

La JSK est-elle de nouveau dans un labyrinthe ? Tout porte à le croire après la très piètre prestation de l’équipe kabyle en cette troisième journée du championnat. Le onze kabyle a fait preuve d’une faiblesse de niveau de jeu déconcertant qui a permis aux joueurs du CRB de damer le pion à la JSK lors de ce match, de bout en bout. Même quand le CRB menait à 3 buts à 0, ce dernier a raté une infinité d’occasions pour marquer un quatrième but qu’ils ont raté de très près.

Enervé et impuissant, l’entraineur de la JSK, Youcef Bouzidi, à partir de la ligne de touche, suivait le match, les nerfs à fleur de peau et il semblait incapable de redresser la barre, en dépit de ses mille et une consignes données à ses protégés tout au long des 90 minutes de jeu. La saison s’annonce ainsi catastrophique pour la JSK puisqu’à la troisième journée du championnat, elle n’a signé aucune victoire et le club kabyle n’a marqué aucun but. Pourtant, les observateurs s’accordent à reconnaitre les qualités professionnelles de la majorité des joueurs qui évoluent dans les rangs de la JSK durant cette saison. Il reste donc à situer où résiderait le dysfonctionnement de la JSK qui s’est laissée donner en spectacle en ce vendredi pluvieux. Il est vraiment triste de constater où en est la JSK aujourd’hui.

Chérif Mellal, le président du club, ne cesse d’essuyer des attaques de la part de ses détracteurs qui ne le laissent pas tranquille en dépit des résultats satisfaisants obtenus lors de la saison passée. Une pression terrible est exercée sur la direction de la JSK qui est l’objet de moult manipulations politiques. Les enjeux que recèle la JSK font de ce club une victime qui risque, au train où vont les choses, de ne devenir que l’ombre de lui-même. A moins que Mellal et tous les enfants du club ne se retroussent de nouveau les manches pour rétablir la situation. C’est en tout cas le souhait de tous les vrais kabyles.

Idir Tirourda