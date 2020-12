Kabylie : le FFS et le RCD se préparent pour les législatives

KABYLIE (TAMURT) – Les deux partis du FFS et du RCD sont en train d’affûter ce qui leur reste comme armes afin de prendre part aux prochaines élections municipales et législatives, a-t-on appris de sources proches de ces deux formations politiques.

Contrairement aux élections présidentielles du 12 décembre 2019 et au référendum constitutionnel du 1er novembre dernier, les prochaines élections municipales et législatives anticipées attisent les appétits des uns et des autres. Dans un seul cas de figure, ces deux partis politiques boycotteraient, à la dernière minute, les prochaines élections municipales et législatives anticipées : si le même scénario d’impossibilité de tenir un vote est réédité en Kabylie comme ce fut le cas le 1er novembre 2020. Mais pour l’instant,

les deux partis politiques sont en train de mobiliser à fond leurs troupes afin de tenter de convaincre la population kabyle « de la nécessité de prendre part à ces élections ». Il y va de la survie du FFS et du RCD, explique un analyste politique à Bgayet qui ajoute que si ces deux partis, déjà très affaiblis par les saignées et les crises internes qui les rongent ces dernières années, ne prennent pas part aux prochaines législatives, ceci signerait leur arrêt de mort. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une absence totale des APC et de l’APN signifierait que ces deux partis ne pèseront plus rien sur le terrain et céderont l’espace aux candidats indépendants qui rafleront la mise. Ceci bien sûr dans la mesure où le vote aura lieu en pays kabyle.

Dans le cas contraire, ce sera vraiment un dilemme car si le scénario du 1er novembre dernier se réédite, on se retrouvera dans une Kabylie, sans maires et sans élus locaux. Ce qui constituera une véritable crise, cette fois-ci, contrairement au 1er novembre ou au 12 décembre 2019 où, en dépit du fait que le vote n’a pratiquement pas eu lieu e Kabylie, les résultats ont été validés le plus normalement du monde.

Tarik Haddouche