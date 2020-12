La Kabylie face au danger islamiste

KABYLIE (TAMURT) – Au moment où le vide politique devient de plus en plus criard dans le pays kabyle, des islamistes confortablement tapis dans l’ombre, sont en train d’endoctriner des jeunes filles et des jeunes garçons kabyles.

Le danger intégriste islamiste est plus que jamais réel dans tous les coins de la Kabylie. Cette fois-ci, ce n’est pas par la porte des partis politiques qu’il est en train de pousser, comme durant les années 90, mais par d’autres voies moins visibles mais tout autant nuisibles. Le danger est donc réel et rien ne semble être fait pour le contrer. Pour en avoir une simple illustration, il suffit de jeter un coup d’œil sur les « post » Facebook de comptes de milliers de jeunes filles et garçons résidant dans les différentes régions de Kabylie. Y sont ainsi partagées des citations faisant référence aux prêches islamistes, des versets coraniques parlant de la mort et de l’enfer qui attend toute personne qui ne se soumet pas au diktat des intégristes, le feu qui attend également les femmes non-voilées et toute une série d’idées superstitieuses inspirées directement de la même source idéologique obscurantiste.

Des villages qui étaient, jusqu’à un passé très récent, impénétrables à cette doctrine ont changé de décor et on y aperçoit des jeunes en tenue afghane et des jeunes filles en hidjab voire en djilbab ! C’est au fin fond de la Kabylie que ça se passe et non pas seulement dans les grandes villes où ce genre de changements pourraient être imputés à l’aspect cosmopolite de ces dernières. Le danger provient aussi de l’école car les enfants, dès leur première année de scolarité, sont également soumis à un lavage de cerveau précoce et il suffit de jeter un regard sur les manuels scolaires pour en avoir une parfaite illustration. Si, dans les années 90, ce courant avait de solides barrières face à lui, actuellement, la Kabylie semble être la proie de ce « vent de l’Orient ». On peut aussi évoquer la prolifération très discrète des « librairies » spécialisées dans la vente des livres dont la mission est de former des illuminés.

La sonnette d’alarme est tirée. La Kabylie est confrontée à un danger réel. Pire que tout ce à quoi elle a été confrontée depuis des décennies. Car, cette fois-ci, les dégâts peuvent s’avérer irréparables. Ce sont les cerveaux de ses jeunes enfants qui sont visés.

Tarik Haddouche