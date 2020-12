Kabylie : un chrétien condamné à la prison ferme

Bgayet (TAMURT) – Un jeune citoyen kabyle de confession chrétienne, âgé de 25 ans, a été condamné cette semaine dans à Bgayet, en Kabylie, à six mois de prison ferme assortis de 100 000 DA (10 millions de centimes) d’amende.

Cette condamnation a eu lieu dans l’indifférence totale et générale. Ce qui reflète l’étendue du climat de terreur qui règne désormais dans le pays. La victime de cette condamnation s’appelle Abdelghani Mammeri. Ce dernier est un kabyle de confession chrétienne. Il a comparu devant le tribunal de la ville d’Amizour qui a prononcé contre lui la peine citée plus haut. Selon le militant et journaliste engagé Kader Sadji, le citoyen en question a été condamné pour son appartenance religieuse. Kader Sadji est d’ailleurs l’un des rares militants à avoir eu le courage de dénoncer la persécution dont a été victime ce citoyen de confession chrétienne. « Le scandale de cette condamnation n’a suscité aucune réaction digne de celle qu’on devrait avoir. Même les défenseurs de la liberté de conscience et de religion ont gardé bouche cousue. Le PAD (Pacte de l’Alternative Démocratique) qui a inscrit ce principe dans ses tablettes ne l’a fait que par hypocrisie finalement. NIDA-22 (initiative inépendante pour une concertation nationale autonome intra-hirak) se soucie plus d’intégrer des intégristes dans son mouvement que de se battre pour la liberté de pensée et de religion.

La réalité du terrain a montré que les partis prétendument démocrates (RCD, FFS, UDS…) sont aussi conservateurs et rétrogrades que les islamistes surtout sur les questions liées à la liberté de la femme et aux libertés religieuses », dénonce le journaliste et militant Kader Sadji. Pour ce dernier, laisser un jeune chrétien de 25 ans seul face à l’inquisition judiciaire et religieuse, c’est faire d’une incroyable insouciance. « Alors que des dizaines d’avocats se bousculent à défendre un seul détenu d’opinion, le pauvre Ghanou s’est retrouvé quant à lui avec un seul avocat qui, au lieu de l’aider à défendre dignement ses opinions religieuses, lui conseilla de se renier et de se convertir à la religion musulmane. Autrement, il écoperait d’une peine de prison ferme », dénonce encore Kader Sadji. Ce dernier révèle que Abdelghani Mammeri a été une impitoyable machine de guerre. « On ne lui a pas laissé la possibilité de se défendre, même devant le juge. Son avocat s’est chargé de dire qu’il a… abjuré sa religion. Cela s’est passé à Amizour, sur la terre de Kabylie, qu’on veut présenter faussement comme une terre des libertés religieuses, politiques… », explique, en outre, Kader Sadji en s’interrogeant : « Où sont les défenseurs des libertés, des droits humains ? ». Faut-il rappeler que toute personne qui ne se déclare pas musulmane, en Algérie, est exposée aux pires des persécutions, non seulement de la part du pouvoir algérien comme c’est le cas de Abdelghani, mais aussi de la part d’une partie des citoyens qui font preuve d’une absence totale d’acceptation de toute autre conviction religieuse ou athée.

Pourtant, les non-musulmans existent bel et bien mais ils doivent très souvent cacher leur conviction et ne pas l’afficher même en cadre restreint. Car le faire les exposerait à un lynchage systématique. Seuls quelques intellectuels et artistes ont osé et osent afficher publiquement qu’ils ne sont pas musulmans à l’instar de Kateb Yacine, Matoub Lounès, Rachid Boudjedra, Salim Bachi, etc.

Tarik Haddouche