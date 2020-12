L’UNESCO piégée par les États d’Afrique du Nord

TAMAZGHA (TAMURT) – Désormais, après l’arabisation entamée par les bureaux arabes du colon militaire français et par la religion islamique, les peuples amazighs viennent de perdre grâce à Mme Azoulay, présidente de l’UNESCO, française, d’origine juive, dont le père fut conseiller du Roi du Maroc, un élément culinaire le plus important de leur gastronomie : « SEKSU, plat maghrébin ».

L’UNESCO vient de faire sa « cuisine » avec une recette faussement abusive, car obéissant à la dictée politico-cacophonique des pouvoirs arabo-islamiques nord-africains en usant d’un terme arabe pitoyablement à double sens: géographique et ethnologique. Le mot « MAGHREB » est employé avec zèle et défiance par les colons frères jumeaux français et algériens pour offenser les peuples amazighs, mais en premier lieu le peuple Kabyle résistant. Dévié de sa signification initiale, qui veut dire « Ouest » en arabe, la France officielle, jacobine comme toujours et la presse française dans sa majorité ont en fait un emploi anthropologique exprimant cyniquement « l’arabité » de l’Afrique du Nord.

Cette confusion linguistique fait jubiler le pouvoir arabiste d’Alger, qui vient de signer avec le « couscous maghrébin » une victoire internationale contre la Nation Kabyle, ne possédant pas d’État.

Masin Ammour