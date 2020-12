Tamazight : 1er roman de Zohra Aoudia

KABYLIE (TAMURT) – La littérature amazighe vient de s’enrichir d’un nouveau roman dont l’auteur, Zohra Aoudia, est enseignante de la langue tamazight au lycée « Abane-Ramdane », situé au centre-ville de Tizi Ouzou.

Le roman de Zohra Aoudia, paru aux éditions « Achab », porte le titre de Tiziri qui n’est autre que le prénom du personnage principal du livre. Le roman, écrit dans une langue kabyle très poétique et métaphorique, est bâti autour du personnage de Tiziri, femme émancipée en proie à l’hypocrisie sociale et religieuse d’une société qui ne cesse de vouloir faire et maintenir la femme dans le statut d’objet sexuel et au meilleur des cas, d’en faire une femme au foyer.

Avec un courage et une plume sincère rares, Zohra Aoudia a osé dire des vérités que tout le monde connait mais que la majorité préfère taire : une vérité qui a trait aux problèmes que vit la femme dans une société qui ne cesse de la mépriser et de lui ôter tous les droits. Zohra Aoudia parle, pour la première fois, du phénomène des viols dans notre société, un sujet tabou tout autant que la sexualité. Zohra Aoudia en parle aussi et dévoile une partie de ses faces cachés.

Il s’agit d’un roman sur la femme mais aussi d’un roman politique où le système est descendu en flamme surtout dans son idiologie arabo-islamique qui oblige la femme à porter le hidjab et les citoyens à parler en langue arabe quand bien même cette langue n’est pas la leur. Le roman de Zohra Aoudia est disponible dans les librairies de Bgayet, Tizi Ouzou et Bouira.

Idir Tirourda