JSK : qui est derrière la campagne contre Mellal ?

KABYLIE (TAMURT) – Une campagne de dénigrement féroce bat son plein actuellement et elle vise frontalement Cherif Mellal, président de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK). Une campagne que rien ne peut justifier. Mais elle se poursuit quand même avec la complicité de certains médias.

C’est une campagne haineuse dont est victime Cherif Mellal et ce, au moment où tout le monde devrait soutenir ce dernier pour avoir extirpé la JSK des griffes d’une mafia locale connue de tout le monde mais aussi et surtout pour avoir redonné à la JSK sa véritable vocation et son identité authentique, c’est-à-dire un club des kabyles et de la Kabylie. Cherif Mellal n’est certes pas un ange dépourvu de défauts mais il n’est pas, non plus, un démon dont il faudrait se débarrasser et qu’il faudrait abattre à tout prix.

Il a suffi que la JSK perde un match face au CRB pour que l’acharnement devienne encore plus féroce et atteigne sa vitesse de croisière. Les mêmes personnes qui tirent sans cesse sur Mellal feignent d’oublier qu’en 2011, à l’époque de Hannachi, la même JSK avait perdu face au même club du CRB avec un score de 7 à 1 ! Ou bien reproche-t-on à Mellal le fait qu’il ait décidé que le nom du nouveau stade de Tizi Ouzou soit Matoub-Lounès quoi qu’il en soit ? Il y en a plusieurs raisons. Mellal a nettoyé la JSK de tous les virus qui ne cessaient de la contaminer et de la pourrir.

Cet assainissement n’arrange pas tout le monde. Le hic c’est que certains médias participent, avec plaisir, à cette guerre contre Mellal à l’instar des chaines de télévision dont la ligne éditoriale est connue pour son anti-kabylisme mais aussi de certains quotidiens sportifs. D’ailleurs, on n’a pas applaudi Mellal et la JSK suite à sa dernière victoire à l’extérieur face à l’ASO Chlef comme on les a pris pour cible après la défaite face au CRB. Comme si perdre un match signifiait la fin du monde pour un club sportif. Mellal contre attaquera-t-il pour mettre à nu ses détracteurs ? On le saura bientôt.

Idir Tirourda