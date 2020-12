Ait Ahmed est mort, le FFS aussi…

KABYIE (TAMURT) – Des militants et des cadres ainsi que des élus du FFS (Front des Forces Socialistes) se donnent rendez-vous aujourd’hui pour commémorer le 5ème anniversaire de la mort de Hocine Ait Ahmed qui a présidé le parti de sa création jusqu’à son décès.

Un anniversaire qui sera encore commémoré dans la tourmente dans laquelle se débat le FFS qui n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau. La guerre larvée qui déchire les différents clans de ce parti est loin de tirer vers sa fin. Le FFS est, en outre, affaibli pour une multitude d’autres raisons à commencer par la désertion massive de ses militants dans les quatre coins de la Kabylie qui ne voient plus en quoi le FFS représenterait et porterait ses profondes aspirations politiques. Le fait que Hocine Ait Ahmed ait géré, pendant près d’un demi-siècle, d’une main de fer et en maitre absolu le FFS dont il n’a jamais quitté la présidence malgré son éloignement permanent du pays mais aussi après la dégradation de son état de santé à cause de son âge, a engendré un vide sidéral à la tête du parti après la mort d’Ait Ahmed.

Tous les responsables qui ont occupé de hautes responsabilités au FFS et qui avaient une stature digne d’un chef de parti, avaient été évincés d’une manière ou d’une autre car ils gênaient la feuille de route d’Ait Ahmed, qui a toujours voulu (et qui l’a été d’ailleurs) le seul à dicter la conduite et l’attitude à tenir. Ne telle politique despotique a fait du FFS une propriété privée gérée en collaboration avec cabinet noir auquel beaucoup reproche une complicité avérée avec Ait Ahmed dans cette déconfiture et cette déchéance que vit le FFS. Un parti qui avait pourtant presque tout pour devenir le grand parti démocrate en Kabylie. Mais… Ait Ahmed en a décidé autrement en n’ayant jamais concédé à appliquer la règle basique de la démocratie qui est l’alternance. Il est resté cramponné à la tête du FFS de 1963 à 2015 ! Un record mondial peut-être.

Les derniers temps, à cause de sa maladie, il est resté président d’honneur. Mais après sa mort, le poste de président a été supprimé et le FFS est dirigé par une présidence collégiale coordonnée par un Premier secrétaire qui n’est, en réalité, que l’ombre de lui-même comme on l’a si bien vérifié lors du dernier bras de fer ayant opposé deux Premiers secrétaires en poste simultanément dont l’un a pris en otage le siège national du parti. Rien moins que ça. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Qui aurait pensé que le FFS allait descendre si bas ?

Tarik Haddouche