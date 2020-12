Assassinat de Abane Ramdane : les leçons à tirer

TAMAZGHA (TAMURT) – L’assassinat de Abane Ramdane, perpétré au Maroc, le 27 décembre 1957 par ses frères de combat, a signé l’acte de naissance d’une politique où la violence voire le crime devint l’élément de base pour se débarrasser de ses adversaires politiques. Le crime a été maquillé et le journal officiel du FLN, El Moudjahid, a même écrit que Abane était tombé au champ d’honneur.

Le directeur de ce journal à l’époque n’était autre que Rédha Malek (1931-2017), membre de la délégation du FLN/ALN qui allait négocier à Evian. Quant au crime ayant mis fin à la vie et au parcours politique de Abane Ramdane, il a été pendant des décennies classé dossier secret avant que les premiers témoignages et les premiers écrits y mettent enfin la lumière pour parler des fameux trois B., qui ont été les instigateurs de cet assassinat. Malheureusement, l’un des trois B. n’est autre que Krim Belkacem. Les non-dits qui ont caractérisé la guerre d’Indépendance ne permettent pas d’aller en profondeur concernant tous les enjeux que recèle cet assassinat politique.

Prendre la décision d’assassiner Abane Ramdane, l’une des figures de proue de la Révolution, n’était pas une mince affaire. Si les trois B. avaient pris le risque, car c’en était vraiment un, de liquider Abane Ramdane, c’est qu’ils avaient bien leurs « raisons ». Nous étions en guerre. Une guerre féroce, faut-il le rappeler. La question de rivalité et de jalousie à elle seule suffit-elle pour passer à l’acte ? Les trois B., tout puissants qu’ils étaient ne pouvait-ils pas se débarrasser de Abane Ramdane sans être obligé de l’assassiner ? Cette question reste posée et à ce genre d’interrogations, aucune réponse n’a été apportée à ce jour. Il faudrait pourtant que toutes ces questions soient tirées au clair sans passion et avec lucidité. L’assassinat de Abane Ramdane est une tache noire. Il faudrait que les quelques survivants de la Révolution disent ce qu’ils savent sur ce crime. Sinon, il restera indéfiniment flou. Car si ce crime n’avait pas été géré avec légèreté et dans l’opacité, il n’y aurait sans doute pas eu plusieurs autres assassinats politiques après l’indépendance dont sera victime d’ailleurs même Krim Belkacem dont les amis et les alliés d’hier se sont retournés contre lui, une fois la guerre finie.

Au lendemain de l’indépendance, personne d’autre que Krim Belkacem ne pouvait prendre les rênes de l’Algérie. Mais, les loups tapis dans l’ombre, avait éjecté le « Lion des montagnes » pour s’emparer du pouvoir par la force. Aussi bien Abane Ramdane que Krim Belkacem finirent assassinés et l’indépendance a été confisquée. Ce qui est arrivé à ces deux héros devrait servir de leçon à tous les kabyles.

Idir Tirourda