Abane Ramdane : « El Moudjahid » récidive

KABYLIE (TAMURT) – Décidément, le mensonge et la désinformation n’ont pas de limites. Le journal algérien « El Moudjahid » continue de mentir aux algériens même quand il s’agit de vérités connues de tous.

En effet, dans le cadre de la commémoration du 63ème anniversaire de l’assassinat de Abane Ramdane, des articles de presse ont été publiés comme chaque année dans tous les journaux pour évoquer cette personnalité. Mais il se trouve qu’au lieu de parler d’assassinat de Abane Ramdane, le journal « El Moudjahid » n’a pas hésité à écrire encore une fois « mort de Abane Ramdane ». A aucun moment, le mot assassinat ou meurtre n’y parait. Pour rappel, après l’assassinat de Abane Ramdane, le journal « El Moudjahid » avait écrit en décembre 1957 que Abane Ramdane était tombé au champ d’honneur. Soixante-trois plus tard, alors que la vérité concernant cet assassinat politique a éclaté au grand jour, le même « El Moudjahid » n’ose pas écrire cette vérité et il parle de mort de Abane Ramdane. Il en est de même d’ailleurs de pas mal d’autres médias algériens ainsi que des chaines de radio et de télévision.

Il s’agit, pour ces organes de presse, d’écrire une histoire officielle bien que truffée de mensonges et de contre-vérités. Les jeunes générations, très peu portées sur l’histoire d’ailleurs, pourraient croire ces balivernes et en faire des vérités en lieu et place de ce qui s’est réellement passé. Tout le danger de la falsification de l’histoire est là. Avec de telles pratiques, on risque de faire des véritables héros des « traitres » et des traitres de vrais « héros ».

Idir Tirourda