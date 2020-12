« Massinissa, la légende berbère » édité en Kabylie

KABYLIE (TAMURT) – Le livre « Massinissa, la légende berbère » vient d’être édité en Kabylie. Les lecteurs pourront donc enfin lire et découvrir le contenu de cet ouvrage historique, disponible désormais dans les librairies de Bgayet, Tizi Ouzou et Bouira grâce à la louable initiative prise par Mohand Arkat, directeur de la maison d’édition « La pensée » qui a publié l’ouvrage.

L’auteur de ce livre est l’écrivain Gabonais, Auguste Ngomo. A propos de Massinissa et de ce livre, l’éditeur Mohand Arkat rappelle que plusieurs années après sa mort, la vie unique et légendaire du roi Massinissa est encore contée en Afrique du Nord chez les peuples Berbères, Touarègs, Chaouis, Rifains, Kabyles et Maures. « Une histoire si belle qu’elle devrait appartenir à l’humanité tout entière et être partagée par le reste du monde, afin que personne n’oublie cette légende car l’oubli est la seconde mort de l’homme », souligne Mohand Arkat, éditeur du livre de Auguste Ngomo, un auteur né dans une petite ville au Nord du Gabon. Ce dernier, pour rappel, est un passionné d’histoire, d’anthropologie, d’archéologie et de futurologie et il utilise toutes ces disciplines pour se projeter dans les temps passés de l’histoire ancienne de l’humanité et ainsi ramener à la vie les héros et les légendes perdues. C’est lors de ces recherches historiques qu’il a découvert et apprécié la riche et incroyable histoire du continent africain.

L’auteur de ce livre sur Massinissa est né en 1970 à Bitam, une petite ville du nord du Gabon nichée dans la luxuriante forêt équatoriale. « Massinissa, la légende berbère » est sa première œuvre de fiction-historique.

Cet auteur utilise toutes ces disciplines pour se projeter dans les temps passés de l’Histoire ancienne de l’humanité et ainsi ramener à la vie les héros et les légendes perdues. Il est diplômé des universités d’Angers et de Nantes en Gestion et Management des Organisations. Après une carrière professionnelle de 22 ans dans le secteur privé en France et au Gabon, il travaille actuellement en qualité de diplomate pour l’Union Africaine, organisation politique panafricaine du continent africain, en qualité de représentant de l’Union Africaine en Afrique australe.

Idir Tirourda