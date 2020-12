JSK : Mahieddine Khalef est souffrant

KABYLIE (TAMURT) – L’ancien entraineur de football, Mahieddine Khalef, qui est l’une des figures les plus emblématiques de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) est actuellement souffrant. Son état de santé s’est dégradé ces derniers temps.

La direction actuelle de la JSK, à sa tête Cherif Mellal, a été la première à avoir réagi en rendant public un communiqué dans la soirée d’hier. La direction du club phare de la Kabylie a souligné : « Nous avons appris que l’ancien sélectionneur national et entraîneur de la JSK, Mahieddine Khalef, une des figures emblématiques du club le plus titré du pays, est un peu souffrant. Toute la grande famille de la JSK lui souhaite un prompt rétablissement et le rassure de son soutien et de sa solidarité ». Pour l’instant, les détails concernant l’état de santé de Mahieddine Khalef ne sont pas disponibles.

Agé de 76 ans, Mahieddine Khalef a occupé le devant de la scène sportive pendant des décennies. Il a été entre autres, l’entraineur de la JSK lors de ses années d’or, à l’époque du jumbo-Jet, dans les années 80 où le club kabyle s’était imposé, et de loin, sur la scène sportive nationale et internationale grâce à de grands joueurs comme Amara, Menad, Fergani, Bouiche, Adghigh, Sadmi, Abdesselam, Meftah, etc.

Lors du Mondial de 1982, Khalef était également co-entraineur de l’équipe algérienne. La direction et l’équipe du Journal « Tamurt.info » souhaitent un prompt rétablissement à Khalef Mahieddine.

Idir Tirourda