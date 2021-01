Tikjda : Plusieurs familles bloquées

KABYLIE (TAMURT) – Ce qui devait être une fête du nouvel An et une agréable journée s’est vite transformé en cauchemar pour des dizaines de familles qui ont fait le choix de passer la première journée à Tikjda pour profiter de la belle nature offerte par la neige. Mais…

Il s’est trouvé que les familles en question ainsi que les groupes d’amis, qui se trouvaient à Tikjda hier, ont fini par être piégés par cette même neige et n’ont pas pu rentrer chez eux en fin de journée comme ils l’avaient programmé initialement. En effet, alors qu’ils avaient pris la route pour quitter ce lieu paradisiaque, les automobilistes ont été stoppés net par la neige et par l’impraticabilité totale de la route. En plus de la neige qui a quasiment obstrué la route, la brume intense empêchait également toute possible progression sur la route en question. Tout simplement, la Route Nationale 33 était barrée par la neige et la brume.

Cette situation a engendré un immense embouteillage qui a commencé à se former sur la RN 33 dès l’après-midi d’hier. Il a fallu donc qu’il y ait l’intervention des éléments de la protection civile, déployés en grands nombres pour tenter de prêter main forte aux citoyens piégés par la neige et le mauvais temps. Les éléments de la protection civile se sont donc évertués à dégager la neige de la route afin de permettre aux véhicules de progresser. Une mission qui s’est avérée très complexe à cause des conditions climatiques défavorables. La situation est maitrisée toutefois, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes.

Idir Tirourda