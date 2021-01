Bgayet : la répression continue

KABYLIE (TAMURT) – La situation ne cesse de s’enliser dans à Bgayet où désormais des centaines de militants et d’opposants au pouvoir, à tous les niveaux, dont ceux du MAK-ANAVAD et de l’URK, ne cessent d’être réprimés, présentés devant les tribunaux et incarcérés avant d’être condamnés à des peines parfois lourdes.

C’est le cas des militants qui se battent pacifiquement pour l’indépendance de la Kabylie aussi bien dans les rangs de du MAK-ANAVAD que de l’URK. Mais c’est aussi le cas de militants qui ne font qu’exprimer des idées de manière pacifique également. La première cible de cet acharnent sont les militants du MAK-ANAVAD et de l’URK auxquels le pouvoir dénie tout droit de s’exprimer ou de défendre leur projet. Il y a aussi d’autres militants et activistes qui subissent ce diktat. Cette liste s’allongera donc demain avec pas moins de 35 activistes qui comparaitront devant la justice ce jeudi 7 janvier 2021.

Parmi eux, 32 activistes comparaitront ce jeudi 7 janvier 2021 devant le tribunal de Bejaïa. Ces derniers sont accusés « d’attroupement non armé et mise en danger de la vie d’autrui pendant le confinement ». Les trois autres sont ceux dont le procès a été reporté pour demain à savoir : Samir Hamane, Ali Tazrout et Aziz Makhloufi (dit Ouazi). Le Comité de Défense des Libertés de Bgayet (CDL) s’interroge dans un communiqué rendu public hier : « Le pouvoir cherche-t-il à poursuivre en justice toute personne ayant eu à manifester pour ses droits, sa liberté, sa dignité ? Si tel est le cas, pourra-t-il y aller jusqu’à faire le procès aux centaines de milliers de manifestants qui sont sortis dans la rue ? ».

Le même comité a ajouté que le pouvoir veut signifier en effet que toute quête de liberté et de dignité n’est autre chose qu’un délit passible de prison. « Qu’à cela ne tienne. Le combat pour la démocratie et le changement de système doit se poursuivre et cela prendra autant de temps qu’il faudra. Pour l’heure, manifestons notre solidarité envers les prévenus que le pouvoir cherche à neutraliser par voie de justice afin de réduire toute possibilité à la reprise de la contestation populaire », conclut le CDL.

Tarik Haddouche