Bgayet : les militants persécutés s’organisent

KABYLIE (TAMURT) – Face à l’ampleur prise par les persécutions que subissent les militants et les activistes politiques à Bgayet, qui expriment leur rejet du pouvoir en Algérie, une initiative vient de naitre afin de tenter de riposter pacifiquement.

En effet, un collectif des personnes poursuivies, persécutées ou détenues pour leurs opinions vient de voir le jour dans la wilaya de Bgayet où pratiquement tous les jours, des militants sont interpellés par la police ou par la justice. Le collectif en question a rendu publique, hier, sa première déclaration pour informer l’opinion publique : « Nous, militants, activistes, journalistes, syndicalistes, blogueurs,… poursuivis ou détenus pour nos opinions politiques, dénonçons et condamnons énergiquement la cabale judiciaire orchestrée par une justice instrumentalisée ». Le même collectif a ajouté : « cet acharnement sans précédent est une atteinte grave à nos libertés individuelles et collectives, dont la liberté de circulation censées être inaliénables d’autant qu’elles sont garanties par les lois fondamentales de notre pays ».

Pour ce collectif, rien ne justifie ce déni des libertés, « si ce n’est une volonté du régime dictatorial et illégitime en place à museler les voix et étouffer les cris de millions d’Algériennes et d’Algériens ». Dans la même déclaration, il est en outre précisé : « Notre objectif est et demeurera le changement radical du système par la voie pacifique. Nous sommes décidés à aller jusqu’au bout de nos convictions ». Le collectif exige en outre l’arrêt immédiat de toutes les persécutions policières et toutes les poursuites judiciaires à l’encontre des militantes et militants, la libération sans conditions de tous les détenus d’opinion, l’annulation de toutes les condamnations émises par les tribunaux et les cours et la destruction de tous les PV établis par les services de police.

Idir Tirourda