Kabylie : l’indépendance ou l’islamisme

KABYLIE (TAMURT) – La montée vertigineuse du phénomène de l’islamisme radical, qui n’épargne pratiquement aucune contrée de la Kabylie profonde, ajoutée à l’arabisation qui devient également effrénée, font qu’il devient impérieux à la Kabylie de prendre son destin en main.

L’annonce récente de la réalisation de plus de 230 nouvelles mosquées dans la seule wilaya de Tizi Ouzou reflète, si besoin est, la volonté déterminée et incontournable du pouvoir algérien, à islamiser encore davantage le pays kabyle. Ceci s’ajoute au maintien de la fermeture des bars et des débits de boissons alcoolisées depuis presqu’une année alors que les autres commerces similaires ont été rouverts, à l’instar des cafés maures et des restaurants. Il y va de l’avenir de la Kabylie authentique. Il ne reste plus rien à espérer des représentations politiques traditionnelles de la Kabylie que sont le FFS et le RCD. Ces partis démontrent de plus en plus qu’ils ne font que suivre fidèlement la feuille de route tracée initialement par le pouvoir arabo-islamiste algérien.

Même au regard des programmes diffusées par la chaine de télévision publique dite Amazighe (TV4), il s’avère que son objectif n’est finalement que de contribuer sournoisement et largement à ce travail d’islamisation de la Kabylie. La majorité écrasante des programmes diffusés par cette station de télévision sont d’inspiration arabo-islamique sans compter le nombre de programmes quotidiens qui sont diffusés tout simplement en langue arabe à l’instar du très long journal télévisé de 20 heures en langue arabe, intégré d’office dans la grille des programmes de la « TV4-amazighe ». Ce plan d’arabisation et d’islamisation de la Kabylie se reflète en outre à travers la diffusion de plusieurs journaux parlés quotidiens sur les ondes des chaines de radios locales de Bgayet et Tizi Ouzou.

Mais le segment le plus grave et dangereux de cette machination réside, bien entendu, dans les programmes scolaires officiels de l’école algérienne, dispensés dans les établissements de la Kabylie. Ces programmes sont tout simplement des logiciels visant rien moins que de formater les citoyens kabyles, selon la même feuille de route islamistes et arabe. La disparition de la langue kabyle n’est désormais pas la seule menace qui pèse sur la Kabylie. Toute la société kabyle, dans sa laïcité, sa tolérance, sa modernité ainsi que son authenticité, est menacée. La seule lueur de solution et d’espoir qui se profile pour l’instant pour barrer la route à ce danger, qui constitue une question de vie ou de mort pour la Kabylie, est et demeure l’indépendance de la Kabylie.

C’est le seul projet porteur d’espoir car clairement et courageusement assumé par ses promoteurs. Tout le reste n’est qu’une perte de temps qui pourrait s’avérer fatale pour la Kabylie et le peuple kabyle.

Idir Tirourda