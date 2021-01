Vers la clochardisation de la Kabylie

KABYLIE – (TAMURT) – Que cache la stratégie des décideurs algériens qui sont derrière la fermeture des bars et des dépôts de vente de boissons alcoolisés réglementaires et légaux et qui, en même temps, tolèrent la prolifération excessive et dangereuse des points de vente de boissons alcoolisées anarchiques, parfois même sur des grands axes routier des wilayas de Bgayet et Tizi Ouzou ?

Ce qui se passe actuellement dans la région de Kabylie rappelle curieusement, et avec dépit, l’ambiance ayant prévalu durant la période ayant succédé aux événements dramatiques du printemps noir de 2001, au cours desquels plus de 100 citoyens kabyles avaient été assassinés par les éléments de la gendarmerie algérienne. Officiellement, les bars et les dépôts de boissons alcoolisés sont fermés à cause de la crise sanitaire. C’est bien sûr la majorité écrasante de ces commerces, aussi bien dans la wilaya de Bgayet qu’à Tizi Ouzou, qui sont en cessation d’activité. Malgré les plusieurs actions de protestation menées par les gérants de ces commerces dans les deux wilayas, aucune suite ne leur a été donnée. Les gérants en question ont proposé la réouverture de leurs commerces en mode « emporter » comme c’est le cas avec les cafés maures et les restaurants, entre autres. Ils se sont également engagés à faire observer scrupuleusement les mesures de prévention anti-covid-19. Aucune oreille attentive ne leur a été tendue. Pis encore, les commerçants contrevenants sont tout simplement sanctionnés lourdement. En parallèle à cette situation, des centaines de vendeurs de boissons alcoolisées, activant au noir mais au grand jour, ont pignon sur rue depuis plusieurs mois. Ces derniers ne sont guère inquiétés au grand dam des vrais commerçants exerçant légalement cette activité.

Ces commerçants n’agissent pas dans l’ombre mais au grand jour et dans des endroits extrêmement exposés comme c’est le cas sur les abords des autoroutes et dans des garages situés sur les routes principales des deux wilayas de la Kabylie. Ce phénomène commence à prendre une ampleur inquiétante et porte atteinte à la quiétude des citoyens et à leur sécurité. Plusieurs fois, il y a eu des incidents parfois graves dans ces endroits. L’un d’eux a même dégénéré en devenant le théâtre d’une fusillade avec morts ! Il n’y a qu’une seule explication à donner à cette attitude laxiste des pouvoirs publics : c’est sa volonté de clochardiser la Kabylie.

Une stratégie savamment menée et entretenue après les événements du printemps noir en 2001 et dont les kabyles continuent à payer les conséquences jusqu’au d’aujourd’hui.

Tarik Haddouche