Nordine Ait Hamouda accueille 2 ministres

KABYLIE (TAMURT) – Les relais locaux du pouvoir algérien répondent toujours présents quand ils sont sollicités pour défricher le terrain en Kabylie. C’est le moins qu’on puisse dire en constatant qu’encore une fois, Nordine Ait Hamouda, fils du colonel Amirouche et député à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), s’est mis, volontiers, au service de deux ministres de Abdelmadjid Tebboune.

Nordine Ait Hamouda a, encore une fois, éprouvé beaucoup de plaisir à accueillir chaleureusement deux ministres algériens du gouvernement de Djerrad à l’occasion d’une visite officielle effectuée dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit des ministres de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaoutar Krikou et du Tourisme, de l’artisanat et du Travail, Mohamed Hamidou. Juisqu’à un passé très récent, les visites ministérielles étaient impossibles dans la région de Kabylie suite aux événements de février 2019 ayant permis l’éclosion d’une certaine vague de contestation, qui a vraisemblablement fait long feu.

Pour permettre donc aux officiels algériens de se rendre en Kabylie et de renouer avec cette terre qui leur était inaccessible, réactiver les réseaux locaux du pouvoir était plus qu’indispensable. Et pour rendre possible cette visite officielle de deux ministres en plein cœur de la Kabylie, à savoir Ath Yanni, il fallait bien que les services de quelqu’un comme Nordine Ait Hamouda soient de nouveau sollicités. C’est avec bonheur que ce dernier a répondu présent à l’appel du pouvoir pour faciliter la tâche à ces deux ministres, comme le démontre si bien la photo qui illustre cet article. Nordine Ait Hamouda n’a jamais caché ses accointances avec le pouvoir algérien. Il a même servi de relai à Chadli Bendjedid lors des événements d’octobre 1988 (voir le livre d’Alain Mahé, « Histoire de la Grande Kabylie »).

Pendant le règne de Bouteflika, Nordine Ait Hamouda était vice-président de l’Assemblée Populaire Nationale (APN). Et, actuellement, en plus du poste de député qu’il occupe, Nordine Ait Hamouda a été choisi par le pouvoir pour être représentant du parlement algérien auprès de l’Union européenne ! Il est facile de deviner tous les avantages, à tous points de vue, qu’un tel poste offre et ce, aux frais du contribuable bien sûr. Quand le pouvoir veut en faire, de nouveau, un opposant, Nordine Ait Hamouda s’y soumettra volontiers pour barrer la route aux vrais opposants.

