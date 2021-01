KABYLIE (TAMURT) – La mobilisation en guise de soutien au président de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) Cherif Mellal se poursuit inlassablement en Kabylie. Barrer la route aux relais du pouvoir qui veulent avoir la mainmise sur la JSK est désormais une priorité.

Les appels incessants et pressants pour s’unir et pour l’initiation d’actions concrètes visant à protéger la JSK des imposteurs se multiplient. Et ces derniers jours, ce sont les comités de villages kabyles et des associations qui commencent à adhérer activement à cet élan de mobilisation et de solidarité avec Cherif Mellal et toute son équipe. « Mobilisons-nous pour sauver la JSK », est le slogan phare déployé à cette occasion par l’ensemble des parties concernées qui confirment que la Kabylie va connaître une mobilisation générale dans toutes les communes et tous les villages afin de redorer son blason à ce symbole de Kabylie, la JSK.

Ainsi, les comités de villages kabyle, sont invités à rejoindre les initiateurs de cette initiative visant à sauver la JSK qui « est le devoir de chaque kabyle digne ». On évoque de plus en plus l’éventualité de l’organisation d’une marche grandiose pour ce faire. Les mots d’ordre qui seront mis en avant sont : Non aux actionnaires de la honte, non à la clochardisation de la JSK, non à l’arabisation de la JSK, non à la récupération de la JSK et : JSK c’est la ligne rouge.

Idir Tirourda