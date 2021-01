Bgayet : les indépendantistes face à la répression

KABYLIE (TAMURT) – Décidément, les militants indépendantistes kabyles sont devenus les victimes « privilégiées » de la répression en Algérie. Surtout à Bgayet. Le constat est amer et alarmant.

Le Comité de Défense des Libertés de Bgayet (CDL) vient, encore une fois, de dénoncer énergiquement la situation grave que vit la wilaya de Bgayet en matière d’atteinte aux libertés. Le CDL a lancé, donc hier, un appel pour dire halte à la chasse aux militants indépendantistes. Et de rappeler que, pour la deuxième fois consécutive, des militants indépendantistes ont fait l’objet d’une répression sauvage de la part de la police lors du procès du jeudi 28 janvier 2021 durant lequel neuf parmi eux ont comparu devant le juge. « Un arsenal de guerre accueillit ces militants au tribunal. Ils seront impitoyablement arrêtés et brutalement embarqués au commissariat central », déplore le CDL de Bgayet.

Ce comité rapporte le témoignage du militant indépendantiste, Ryadh Hamchache, dont le père a été pris pour cible, selon le même comité. « Son père, âgé de 65 ans, a subi une agression féroce devant le tribunal, a reçu des coups de la part des policiers et son téléphone portable endommagé », rapporte en outre le DCL en ajoutant qu’ensuite, son père a été embarqué au commissariat. « D’autres policiers s’attaqueront à la mère et la petite sœur d’un autre prévenu. Elles seront embarquées elles aussi au commissariat », souligne par ailleurs, dans le même sillage, le CDL. Ce dernier enchaine : « D’autres militants, une trentaine environ, ont été embarqués ce jour-là. Certains ont été violemment tabassés. Ils n’ont été libérés que deux ou trois heures plus tard ». Ce n’est pas tout, ajoute le même comité, puisque selon ce dernier, il y a eu « une chasse aux militants indépendantistes pour arrêter tous ceux ayant pris la fuite pour échapper à la rafle opérée devant le tribunal ». « Ils ont été poursuivis jusqu’au quartier CNS où ils se sont réfugiés. Le quartier a été bouclé et les policiers se répandirent partout aux alentours du rond-point du 19-Mai-1981, comme s’ils étaient à la recherche d’une bande de criminels », relève le CDL.

Enfin, le CDL-Bgayet dénonce et condamne ces arrestations et agressions visant des militants politiques pacifiques. « La violente répression policière a un objectif : empêcher toute action de solidarité envers des militants indépendantistes que le pouvoir a poursuivis en justice pour avoir mené des actions publiques pacifiques, le 10 décembre 2016, en faveur du défunt grand militant Kamel Eddine Fekhar. Cependant, le silence des acteurs politiques et de la société civile face à cette vague de répression policière conforte de plus en plus le pouvoir dans son projet d’anéantissement de toute vie politique libre dans le pays.

Si la société ne s’organise pas pour défendre ses droits et libertés, le règne de l’arbitraire se poursuivra pour longtemps encore », conclut le Comité de Défense des Liberté de la wilaya de Bgayet.

Tarik Haddouche