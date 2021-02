L’URK condamne la répression aveugle contre militants indépendantistes et pacifiques

COMMUNIQUE URK (TAMURT) – Le pouvoir militaro-islamiste algérien, qui colonise la Kabylie depuis 1962, redouble sa tyrannie et ses crimes contre le peuple kabyle. Dans sa ligne de mire, se trouvent tous les militants de la liberté en particulier les indépendantistes.

Plus d’une vingtaine de militants ont été arrêtés ces derniers jours avec une rare brutalité digne des services de la Gestapo. Même les femmes n’ont pas été épargnées. Une cinquantaine de militantes et de militants sont constamment harcelés par les convocations de la gendarmerie, de la police ou des tribunaux. D’autres sont emprisonnés pour leur foi chrétienne avec les chefs d’inculpation habituels d’atteinte à l’islam. Les cas les plus graves sont les militants du MAK Lounes Hamzi, Djamel Azaim, Yuva Bouakkaz, K amel Bensaad, Walid Nekkiche…

Le cas le plus frappant est celui de ces deux derniers qui ont été condamnés par le tribunal de Dar El Beida à de lourdes peines pour « appartenance au MAK », « atteinte à l’unité nationale », « publications visant à porter atteinte à l’intérêt national », « incitation à attroupement armée. Walid Nekkiche a été arrêté le 26 novembre 2019, à Alger, alors qu’il filmait la marche des étudiants avec son téléphone. Il a affirmé, lors du procès, qu’il a été torturé et qu’il a subi des sévices sexuels par les agents de la sécurité intérieure (DGSI), pendant sa garde à vue.

Devant ces atteintes graves contre nos enfants, avec une sauvagerie sans précédent, l’URK appelle tous les Kabyles à prendre position pour soutenir nos jeunes et condamner le pouvoir colonial qui les massacre dans ses geôles. Aujourd’hui, ce sont les indépendantistes kabyles, demain, il s’en prendra aux autonomistes puis à ceux du RCD et du FFS et enfin à tout le peuple kabyle. La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime, le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté.

Yuva DAḤDAḤ Secrétaire général de l’URK